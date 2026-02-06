Otro importante gremio se suma al paro del 11 de febrero: qué servicios quedarán resentidos

Numerosas entidades gremiales del sector de la salud de todo el país resolvieron llevar adelante un paro nacional de 24 horas el próximo miércoles 11 de febrero en los establecimientos de salud pública, en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso Nacional y que, según sostienen, profundiza la precarización de las condiciones de trabajo.

La medida fue votada por organizaciones sindicales entre las que se encuentran la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSA), entidad que agrupa a los sindicatos de profesionales del sector en todo el territorio nacional.

En el ámbito provincial, la secretaria gremial de AMProS, doctora Marcela Mora, confirmó que en Mendoza la jornada de protesta incluirá una concentración frente a la Legislatura Provincial. “La concentración será el 11 de febrero a las 10 horas bajo las consignas: contra una reforma laboral precarizante, por la apertura de paritarias, una recomposición salarial urgente y el pase a planta permanente de todos los trabajadores con modalidades precarizantes”, señaló.

La medida de fuerza, a la que también adhiere la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se inscribe en un plan de lucha definido por ambas CTA y los 86 sindicatos que integran el Frente Sindical Unido, que la semana pasada mantuvieron un encuentro en la ciudad de Córdoba. En ese marco, la presidenta de FeSProSA, doctora María Fernanda Boriotti, participó de la movilización realizada hacia la gobernación cordobesa.

Al respecto, Boriotti remarcó que desde el espacio sindical impulsarán el rechazo total del proyecto en tratamiento parlamentario. “Plantearemos, en el ámbito de la coalición de sindicatos y centrales, la ratificación de la declaración en la cual se señala que la reforma laboral debe ser rechazada en su totalidad, porque no contiene una sola cláusula a favor de las y los trabajadores”, afirmó.