Search
Instagram Facebook Twitter
gonzalez lavalle
trabajo conjunto

Otro guiño a Lavalle: presentaron nuevas unidades de transporte

El intendente de Lavalle, Edgardo González (PJ) destacó el trabajo con el Gobierno provincial para el desembarco de dos colectivos nuevos que se incorporan para el transporte de pasajeros.

El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego, y el intendente de Lavalle, Edgardo González, presentaron este martes dos nuevos colectivos que se incorporarán a la flota de la empresa Prestaciones, encargada de vincular al departamento con el Área Metropolitana de Mendoza.

El gesto es uno más de los que viene teniendo el oficialismo con el jefe comunal peronista. La Bendición de los Frutos y el Paseo Federal se realizaron en ese departamento. González, enfrentado con el ex intendente Roberto Righi tiene partido el bloque peronista en el Concejo Deliberante. Cambia Mendoza ha tendido puentes.

Las nuevas unidades apuntan a reforzar el servicio y mejorar la conectividad de los vecinos de Lavalle con la capital provincial y otros puntos del Gran Mendoza, en el marco de un plan de modernización del transporte público.

Durante el acto, Borrego destacó que la incorporación de los colectivos se suma a otras medidas ya implementadas en el departamento, como la puesta en funcionamiento del sistema SUBE. “Esta medida se suma a las que ya venimos implementando en el servicio de transporte de Lavalle, como es el sistema SUBE, ya que los usuarios pueden acceder a todos los beneficios que éste brinda: trasbordo y facilidad de pago con distintos medios. Queremos llevar las mismas condiciones y beneficios que hoy tiene el transporte urbano al resto de la provincia”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el intendente de Lavalle, Edgardo González subrayó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para optimizar el servicio. “Venimos trabajando con el subsecretario para mejorar sustancialmente todo lo que es el servicio de colectivos en Lavalle. Estas nuevas incorporaciones creemos que van a impactar positivamente en todos los usuarios, y fundamentalmente con el trabajo mancomunado que están haciendo Provincia y Municipio”, señaló.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que los nuevos colectivos permitirán fortalecer la frecuencia y la calidad del servicio, con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad y mejores condiciones de traslado para los usuarios del departamento.

ETIQUETAS:

Cambia MendozatransporteLavallecolectivos

+ Noticias

trabajo conjunto

Otro guiño a Lavalle: presentaron nuevas unidades de transporte

Por: Ana San Martin

Inversión y desregulación

Milei defendió la baja de impuestos y dijo que así “se devuelve la propiedad privada”

Por: María Orozco

8 años

Ulpiano Suárez tira la Arístides por la ventana: mañana es el gran festejo aniversario

Por: Ana San Martin

disposición nacional

Cerezas libres de mosca: el ISCAMEN reunió a productores y exportadores

Por: Redacción NDI

legislatura

La advertencia de un diputado del PJ sobre la situación del sector vitivinícola

Por: Redacción NDI

Conferencia de prensa

Nahuel Gallo rompió el silencio: “Hasta que no liberen a todos, no estoy libre”

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter