Otro guiño a Lavalle: presentaron nuevas unidades de transporte

El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego, y el intendente de Lavalle, Edgardo González, presentaron este martes dos nuevos colectivos que se incorporarán a la flota de la empresa Prestaciones, encargada de vincular al departamento con el Área Metropolitana de Mendoza.

El gesto es uno más de los que viene teniendo el oficialismo con el jefe comunal peronista. La Bendición de los Frutos y el Paseo Federal se realizaron en ese departamento. González, enfrentado con el ex intendente Roberto Righi tiene partido el bloque peronista en el Concejo Deliberante. Cambia Mendoza ha tendido puentes.

Las nuevas unidades apuntan a reforzar el servicio y mejorar la conectividad de los vecinos de Lavalle con la capital provincial y otros puntos del Gran Mendoza, en el marco de un plan de modernización del transporte público.

Durante el acto, Borrego destacó que la incorporación de los colectivos se suma a otras medidas ya implementadas en el departamento, como la puesta en funcionamiento del sistema SUBE. “Esta medida se suma a las que ya venimos implementando en el servicio de transporte de Lavalle, como es el sistema SUBE, ya que los usuarios pueden acceder a todos los beneficios que éste brinda: trasbordo y facilidad de pago con distintos medios. Queremos llevar las mismas condiciones y beneficios que hoy tiene el transporte urbano al resto de la provincia”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el intendente de Lavalle, Edgardo González subrayó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para optimizar el servicio. “Venimos trabajando con el subsecretario para mejorar sustancialmente todo lo que es el servicio de colectivos en Lavalle. Estas nuevas incorporaciones creemos que van a impactar positivamente en todos los usuarios, y fundamentalmente con el trabajo mancomunado que están haciendo Provincia y Municipio”, señaló.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que los nuevos colectivos permitirán fortalecer la frecuencia y la calidad del servicio, con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad y mejores condiciones de traslado para los usuarios del departamento.