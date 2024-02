Otro dolor de cabeza para Javier Milei: su madre sigue internada

Alicia Luján Lucich, madre de Javier Milei, debió ser internada este lunes, a raíz de un pico de presión y se encuentra en observación en el Hospital Otamendi del barrio porteño de Recoleta.

El presidente (que no ha tenido la mejor relación con su mamá) que fue avisado ni bien ocurrió la situación de su mamá, no modificó su trabajo y viajó hace unas horas a Corrientes, respetando su agenda, que, según su círculo cercano, no tendrá modificaciones.

“La mamá de Milei está internada en el Otamendi en observación por un pico de presión“, consignaron al hecho, que según trascendió, fue secuelas de un malestar del final del domingo.

Si bien Alicia Lucich se encuentra estable, deberá permanecer en observación, ya las mejorías son lentas y parece que pasará unos días más en el centro médico.