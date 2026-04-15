Otro dolor de cabeza para Adorni: se confirmó que viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa e hijos

La causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato relevante: la Justicia confirmó que el funcionario viajó a Aruba junto a su familia y que los pasajes fueron adquiridos en una categoría superior, en el marco de la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito.

Según pudo corroborar el fiscal federal Gerardo Pollicita, el viaje se realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú y Ecuador. El traslado incluyó a su esposa, Bettina Angeletti, y a sus dos hijos.

Cuánto costó el viaje y cómo se pagó

De acuerdo a la información aportada por la aerolínea, cada pasaje tuvo un costo cercano a los 1.450 dólares, lo que eleva el gasto total a unos 5.800 dólares para todo el grupo familiar.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el pago se habría realizado en efectivo y en moneda extranjera, un dato que ahora forma parte del análisis patrimonial del funcionario.

En paralelo, la fiscalía busca determinar otros aspectos del viaje, como el hotel en el que se alojaron y el monto total destinado a la estadía en la isla caribeña.

Una investigación que se amplía

El expediente judicial no se limita a este episodio. El fiscal intenta reconstruir la evolución patrimonial de Adorni a partir de distintos movimientos financieros, viajes al exterior e inversiones.

En ese marco, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, lo que permitirá acceder a consumos con tarjetas, movimientos de cuentas y otros datos clave para la causa.

Además del viaje a Aruba, la investigación incluye otros traslados recientes —como su participación en actividades oficiales en Estados Unidos— y operaciones inmobiliarias que también están bajo análisis judicial.

El eje de la causa

El objetivo central de la investigación es determinar si el nivel de gastos del jefe de Gabinete resulta compatible con los ingresos que declaró ante los organismos de control.

En ese contexto, cada nuevo dato —como el viaje al Caribe y su forma de financiamiento— se incorpora al expediente como parte de un análisis más amplio que busca esclarecer el origen de los fondos y descartar o confirmar un posible incremento patrimonial injustificado.