Otro colegio de Mendoza se sumó a la prohibición total de los celulares en clase: “Ya afecta el aprendizaje”

El Colegio San Nicolás, ubicado en Chacras de Coria, anunció una decisión que marcará un antes y un después en su dinámica escolar: a partir del próximo ciclo lectivo, los estudiantes no podrán usar el celular en ningún momento mientras permanezcan dentro del establecimiento. La medida se toma en un contexto donde crece la preocupación por el impacto del uso desmedido de dispositivos móviles en el rendimiento académico y el bienestar emocional de los adolescentes.

Ramiro Pontis Sarmiento, director de Nivel Secundario, explicó a los medios que la decisión responde a un problema que se volvió urgente. “Está comprobado que el uso excesivo del teléfono complica la atención, la concentración y genera ansiedad. Como colegio, debemos intervenir”, sostuvo al justificar la prohibición total.

La implementación contempla espacios seguros para guardar los teléfonos, protocolos de comunicación ante emergencias y una campaña interna de concientización destinada tanto a estudiantes como a sus familias. Las autoridades subrayan que se trata de una iniciativa que busca mejorar el clima escolar y potenciar las condiciones de aprendizaje, reduciendo las distracciones que, según remarcan, hoy dominan la vida cotidiana de los adolescentes.

Pontis Sarmiento también pidió el acompañamiento de las familias: “Necesitamos que los padres limiten el uso en casa, porque cuando el celular se usa de manera desmedida aparecen problemas vinculados al abuso de redes sociales y juegos que los atrapan”. La institución plantea que la problemática excede lo escolar y requiere un trabajo conjunto con los hogares.

La propuesta del San Nicolás se enmarca en una tendencia global: cada vez más escuelas y gobiernos avanzan hacia políticas de desconexión digital, con el objetivo de recuperar espacios educativos libres de interrupciones tecnológicas, fortalecer la interacción cara a cara y favorecer un desarrollo emocional más sólido. Con esta medida, el colegio busca revalorizar el aula como un espacio de estudio y convivencia auténtica, donde el tiempo se dedique plenamente al aprendizaje y no a las pantallas.