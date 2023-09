Otro caso de supuesto abuso sexual sacude a la comunidad educativa de Tunuyán

Este martes, en Canal 8 de Tunuyán, una mujer hizo público un supuesto caso de abuso sexual en una institución educativa del departamento. La víctima sería su hija de 9 años y el lugar de los hechos la escuela Vicente López y Planes.

En el programa “A media mañana”, la madre de la niña relató que “mi hija tiene 9 años, va a tercer grado. Hace un mes atrás comenzó a estar rara, no quería ir a la escuela, lloraba. La veía como que no era ella. La llevé al médico de cabecera, le comenté la situación. Me dijo ‘mamá su nena ha sufrido un intento de abuso’”.

Según el relato de la mujer, los hechos comenzaron en el mes de julio cuando en la institución entraron obreros a reparar una bomba de agua. En su relato dijo que uno de ellos la siguió al baño “golpeó la puerta y entró. Le tocó sus partes íntimas”.

“Fui a la escuela a que me expliquen la situación. Llevé un certificado médico. La escuela hizo un acta”, agregó.

“Lastimaron psicológicamente a mi niña, voy a llegar hasta donde sea. Todo esto es muy fuerte”, comentó y agregó: “Ella es fuerte y lo va a superar. Queremos justicia”.

En el caso tomó intervención el ETI.