Otro aumento: los combustibles ya superan los $2.000 en Mendoza

La escalada de precios en las estaciones de servicio mendocinas no da tregua. Este viernes, la provincia amaneció con un nuevo ajuste en las pizarras, consolidando una seguidilla de aumentos que pone en jaque el bolsillo de los conductores y los costos de la logística regional.

Lo que más sorprende es la frecuencia del ajuste: apenas 24 horas después de que YPF retocara sus valores, se aplicó una nueva suba. Con este movimiento, la petrolera estatal ya acumula cuatro incrementos en menos de una semana, llevando el precio del litro por encima de la barrera de los $2.000.

La velocidad del aumento ha sido inusual para el mercado local. En apenas cuatro días, los combustibles treparon más de un 6%, rozando un acumulado semanal del 7%. Esta variación se posiciona como una de las más agresivas en lo que va del año, impactando de forma directa en el transporte de carga y la distribución de bienes.

Los nuevos precios

Súper: $2.002

$2.002 Infinia: $2.192

$2.192 Infinia Diesel: $2.219

$2.219

El fenómeno no es puramente doméstico. La inestabilidad geopolítica en Medio Oriente ha disparado el precio del crudo a nivel global, rompiendo el techo de los 100 dólares por barril.

Esta presión internacional ha empujado a la Argentina a los puestos más altos del ranking regional de costos. Con un valor promedio de 1,34 dólares por litro, el país ya es el tercero más caro de Sudamérica para cargar el tanque, siendo superado únicamente por Uruguay y Perú, y quedando por encima de vecinos como Chile y Brasil.

El problema trasciende a los automovilistas particulares. El sector productivo advierte que este nuevo esquema tarifario se trasladará inevitablemente a los precios de góndola en el corto plazo, debido al peso del flete en la estructura de costos de los productos básicos.