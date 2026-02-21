Otra “Toretto”: una joven que corría picadas chocó con un motociclista y lo mató

En la madrugada del 14 de febrero, un terrible accidente causó la muerte de Cristian Martín Alanís, 35 años. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Trejo y Sanabria y San Martín, en Río Cuarto, Córdoba.

El siniestro se produjo cuando una joven, identificada como Camila Zabala, que conducía un Volkswagen Golf impactó contra el motociclista mientras este regresaba a su casa después de una reunión con amigos. Tras la colisión, la conductora arrastró el vehículo de Alanís aproximadamente 300 metros antes de detenerse.

Alanís falleció en el acto debido a la gravedad del impacto. Al arribar el personal de emergencias al lugar, constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

🚨 CORRÍAN PICADAS UNA AMAROK Y UN GOL, EL AUTO MAS CHICO ATROPELLÓ A UN MOTOCICLISTA Y LO MATÓ: LA CONDUCTORA DIO 1.89 DE ALCOHOLEMIA

– Fue en Río Cuarto, Córdoba.

– La imputada Camila Zabala está detenida y se negó a declarar

– Los videos captaron todo.

Hay tres implicados…

Camila Zabala se encuentra detenida y es imputada por homicidio culposo agravado. Según informaron las autoridades, el test de alcoholemia realizado tras el incidente arrojóresultados positivos tanto para la conductora como para sus dos acompañantes, de 20 y 22 años.

Investigan a la conductora

Los videos provenientes de cámaras de seguridad han sumado más contenido a la causa y complican la situación judicial de la joven. En las imágenes se observa alVolkswagen circulando a gran velocidad casi a la par de una camioneta.

Esto refuerza la hipótesis de los investigadores que creen que Zabala podría haber estado corriendo carreras ilegales minutos antes del siniestro.

A su vez, las cámaras también registraron el momento en el que la joven arrastra la moto de la víctima por varios metros, mientras el roce del vehículo con el asfalto producía chispas.

Según información de medios locales, vecinos de la zona declararon haberse despertado en plena noche debido al ruido generado por el arrastre.

Actualmente, Zabala se encuentra detenida e imputada por homicidio culposo agravado y la causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo. A partir de la incorporación del material audiovisual la investigación continúa en curso.