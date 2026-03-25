Otra reunión más por el Paso Pehuenche: a qué vinieron funcionarios de Chile

El gobernador Alfredo Cornejo fue anfitrión del Encuentro de Integración Pehuenche 2026, una instancia que funcionó como antesala del Comité de Integración del Paso Pehuenche. La actividad se desarrolló en el Mendoza TIC Parque Tecnológico, en Godoy Cruz, y reunió a autoridades argentinas y chilenas junto a representantes del sector privado. Estuvieron los intendentes Alejandro Molero (General Alvear) y Celso Jaque (Malargüe).

El objetivo central de la jornada fue ordenar la agenda común, alinear prioridades entre ambos países y avanzar en acuerdos concretos de cara a la próxima reunión formal del Comité. En ese marco, participaron el gobernador de la Región del Maule, Pedro Pablo Álvarez Salamanca Ramírez; funcionarios provinciales y nacionales; intendentes del sur mendocino; alcaldes chilenos; y referentes de los sectores productivo, académico y empresarial, incluyendo cámaras de Talca.

Como antecedente, se destacó la XXIV Reunión del Comité de Integración Pehuenche, realizada en septiembre de 2025 en Talca, donde se reactivó este espacio binacional tras varios años de inactividad. Allí se definieron líneas de trabajo vinculadas a la operatividad del paso, la facilitación fronteriza, la integración logística y el desarrollo económico regional.

Durante el encuentro, Alfredo Cornejo remarcó el valor estratégico del Paso Pehuenche como complemento del sistema Cristo Redentor, actualmente saturado. “De esta jornada debe surgir un documento técnico y político que marque qué necesita el Paso Pehuenche para transportar cargas. El Cristo Redentor está colapsado y no tiene solución inmediata, mientras que este paso, con mejoras puntuales, puede ser un complemento clave”, sostuvo.

El mandatario también destacó la importancia de construir un documento conjunto que será elevado a los gobiernos nacionales de Argentina y Chile, con el fin de impulsar decisiones que permitan potenciar este corredor internacional. En ese sentido, subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre el sector público y privado para lograr avances concretos.

Asimismo, anticipó que, si las condiciones lo permiten, en septiembre se realizará en Malargüe una nueva edición del Comité de Frontera del Paso Pehuenche, con el objetivo de dar continuidad al trabajo binacional y consolidar los acuerdos alcanzados.

Finalmente, Cornejo puso en valor el potencial del paso internacional para dinamizar las economías regionales, fortalecer el desarrollo del sur mendocino y mejorar la integración con Chile, especialmente en relación con su infraestructura portuaria. Según señaló, el desafío es transformar este corredor en una herramienta efectiva para el crecimiento productivo, el turismo y el comercio exterior.