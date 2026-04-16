Otra foto más y van: en medio de rumores radicales, un intendente le sonrió a un opositor

La Ciudad de Mendoza y el departamento de Maipú rubricaron un acuerdo con Mendoza Bureau con el objetivo de impulsar el desarrollo del turismo de reuniones en el territorio provincial, a través de una estrategia articulada y multisectorial.

Sin embargo, al margen de la importancia del convenio, lo que se lee políticamente son los movimientos del radical Ulpiano Suárez, junto al peronista Matías Stevanato. Ambos jefes comunales suenan para el 2027, juntos o por separado, aunque el que se largó fue el capitalino.

La movida se da luego de versiones que hablan de otro cornejista: Andrés Lombardi. Así, se amontonan los dirigentes cercanos al gobernador Alfredo Cornejo. Algunos aseguran que, pareciera, que el enemigo es un propio y no los de afuera.

Durante la firma, Ulpiano Suarez, destacó la importancia del trabajo conjunto. “Un agradecimiento enorme a Mendoza Bureau por abrirnos las puertas para plasmar en la firma de un convenio, un compromiso y una voluntad de trabajar en conjunto. También es muy bueno que con Matías Stevanato, a cargo de la gestión en el departamento de Maipú y más allá de la pertenencia partidaria de cada uno de nosotros, encontramos aquí, en esta articulación con Mendoza Bureau, una agenda en común, una agenda compartida. Eso es lo que necesita Mendoza”, indicó.

“Estamos hablando del turismo, que es uno de los motores de la economía de nuestra provincia, una actividad que tiene licencia social y que genera mucho empleo. Y a toda esa agenda tan variada que tenemos, el turismo del vino, turismo de gastronomía, turismo de montaña, de naturaleza, fortalecer este eje del turismo de reuniones es muy importante”, cerró.

El acuerdo representa un paso estratégico para consolidar un trabajo conjunto entre el sector público y privado, con objetivos comunes orientados a fortalecer uno de los segmentos más dinámicos y de mayor valor agregado de la actividad turística.

Entre los principales objetivos se destacan la captación de congresos y eventos, la incorporación de innovación y tecnología, la promoción de un desarrollo sostenible, la mejora de los estándares de calidad y la generación de nuevas oportunidades para la comunidad.