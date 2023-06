Se trata de la acusación de la edil peronista Cecilia Pérez contra una colega y un exfuncionario de la Municipalidad.El departamento.

Las Heras continúa siendo sacudido por nuevas denuncias relacionadas en el ámbito político. Después de los hechos de violencia contra la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, en la cual un hombre supuestamente la golpeó en la vía pública para que no prosiguiera con sacar a la luz hechos de corrupción, una nueva funcionaria fue amenazada.

En esta ocasión, se han presentado dos denuncias por parte de una concejal, quien ha llevado su caso ante la Justicia, exponiendo intentos de soborno por parte de una colega y un exfuncionario del municipio.

Cecilia Pérez, perteneciente al PJ, es la denunciante en cuestión. El 14 de junio, realizó la acusación de forma online, alegando que un día antes la concejala Daiana Gatica y Mauricio Ginestar, exdirector de Deportes, la citaron a tomar un café con el fin de solicitarle su voto a favor de Gatica como presidenta del Concejo Deliberante.

A cambio de ello, le ofrecieron «cargos o puestos en la Legislatura». Según consta en la presentación al Ministerio Público relató: “que el día 13 de junio del corriente año me llama por teléfono la concejal Daiana Gatica a fin de invitarme a tomar un café para hablar un tema urgente conmigo el día de hoy, al cual asistí acompañada de mi hermana, en la siguiente dirección Mosconi al 650, en el café llamado No Me Olvides, en el que me reúno con las siguientes personas Mauricio Ginestar y Diana Gatica, quienes intentan sobornarme y presionarme para que el día de mañana vote en la elección del nuevo presidente del Concejo Deliberante a favor de elegir a Gatica”.

Asimismo se agrega en el expediente N° D-45290/23 que, “el señor Mauricio Ginestar con el mismo objetivo, me hacen una oferta laboral de que si voto como me lo manifestaba Gatica iba a acceder a varios puestos en la legislatura provincial todo bajo el amparo del señor Alfredo Cornejo”.

Además del intento de soborno, la concejala Pérez también presentó otra denuncia por una situación violenta que sufrió su madre en su casa del barrio Pellicer, en Las Heras, días posteriores a la presentación en el Ministerio Público Fiscal.

Según consta en la denuncia ante la Justicia, el 21 de junio, dos hombres encapuchados ingresaron al domicilio y, mediante amenazas con un arma de fuego, exigieron a la mujer que se comunicara con su hija para que levantara la acusación.

Pérez relató: «Yo me encontraba con mi hermana en el Polo Judicial para ratificar mi denuncia por cohecho. Mi madre llamó a mi hermana, quien se percató de la situación y le informó a los agresores que habíamos retirado la denuncia. Fue en ese momento que los hombres abandonaron la vivienda”.