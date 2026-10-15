Otra coronación de gloria: Argentina goleó a Italia y se metió en las semifinales del Mundial de Hockey

La Selección argentina masculina de hockey sobre patines venció por 4 a 1 a Italia este jueves en Asunción, Paraguay, y se clasificó a las semifinales del Mundial. El equipo dirigido por José Luis Páez comenzó el encuentro con Constantino Acevedo, Gonzalo Romero, Danilo Rampulla y los mendocinos Lucas Martínez y Facundo Navarro. Tras un inicio parejo, la Albiceleste logró imponerse y resolver el partido a su favor.

El marcador se abrió a los 21 minutos y 29 segundos del primer tiempo, cuando Gonzalo Romero, conocido como el Nolo, convirtió con un potente remate desde larga distancia. En el complemento, el delantero volvió a marcar con otro disparo desde afuera del área para establecer el 2 a 0. Italia descontó por intermedio de Andrea Malagoli, pero Facundo Navarro y Lucas Martínez ampliaron la ventaja argentina y sellaron el 4 a 1. Sobre el cierre, Acevedo también se destacó al atajarle un penal a Malagoli.

El seleccionado nacional había comenzado su participación mundialista con una derrota por 2 a 1 frente a Francia, pero se recuperó con triunfos ante Angola por 4 a 1 y Chile por 4 a 0. La victoria ante Italia confirmó la recuperación argentina y le permitió avanzar a la instancia decisiva del campeonato, donde buscará un lugar en la final.

El próximo compromiso será este viernes desde las 20, cuando Argentina se enfrente al ganador del cruce entre España y Chile. Los otros encuentros de cuartos de final programados para este jueves son España-Chile, a las 14.30; Angola-Portugal, a las 17.15; y Francia-Suiza, a las 20, todos en horario argentino.