A quienes siembren tomate, economía brindará créditos de hasta $150 mil por cada nueva hectárea, con un tope de $3 millones por productor. Los fondos se podrán devolver en tres cuotas a partir de abril de 2021. Se espera un incremento del 20% de superficie cultivada en la provincia.

Las características de la operatoria, a miembros de la “Asociación Tomate 2000”, fueron explicadas por el Ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié. Estuvo presente el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow; Valentina Navarro Canafoglia, directora de Agricultura; y por Alfredo Aciar, asesor del Ministerio de Economía.

Asistencia a productores

El titular de la cartera económica de la provincia, Enrique Vaquié comentó: “Es un esfuerzo muy importante que está haciendo la provincia a los efectos de asistir a todos los sectores económicos. Lo hemos hecho a través del Mendoza Activa, y entendemos que esta es una alternativa más que ponemos a disposición del productor primario de tomate industria. Buscamos, con esta propuesta, ampliar en cantidad la superficie cultivada con tomate en el territorio provincial, haciendo hincapié en el sur de la provincia”.

Pretenden incrementar la superficie cultivada de tomate

“En el año 2019 se exportaron 11.901 toneladas de productos industrializados de Tomate y se importaron 33.322 toneladas. Esta demanda nacional se cubriría con un aumento de 2. 600 hectáreas a nivel nacional. El principal objetivo de esta propuesta es incrementar la superficie cultivada de tomate industria en el territorio local y esperamos alcanzar un total de 600 nuevas hectáreas a través de esta operatoria”, comentó, por su parte, la titular de Agricultura de la provincia.

Destinatarios

“La línea para capital de trabajo está destinada a otorgar financiamiento a productores que siembren tomate industria, inscriptos en la Asociación Tomate 2000. Es para quienes quieran ampliar la superficie cultivada respecto a la temporada 2019/20. También podrán acceder productores que se encuentren fuera del esquema “Tomate 2000”.

Los nuevos productores que quieran incursionar en la actividad, podrán hacerlo siempre y cuando se ajusten a las condiciones que se establecen en el reglamento y se encuentren radicados en el territorio de la Provincia de Mendoza”, añadieron desde Gobierno.

Orestes Nomikos, vicepresidente de la “Asociación Tomate 2000”, remarcó que la iniciativa del Gobierno es muy buena. Es un apoyo que confluye en una herramienta más que necesaria. «Hacían falta este tipo de alternativas de financiamiento para mejorar y ampliar la actividad productiva de la provincia».

A su vez, señaló que desde el sector tienen la necesidad de realizar inversiones que les permitan obtener mayor productividad y rentabilidad. “Independientemente de que este año hemos tenido la suerte de registrar nevadas, necesitamos realizar inversiones en riego presurizado. Tenemos que buscar la mayor productividad posible si no, no es rentable”, explicó.

$150 mil por hectárea

El monto máximo a financiar será de $150.000 por hectárea nueva cultivada con tomate industria hasta un máximo de 20 has. por cada postulante y en ningún caso, el monto total del financiamiento podrá superar los $3.000.000.

Por otro lado, desde la cartera económica informaron que en el caso en que el solicitante no alcance el máximo de 20 has, podrá ampliar su solicitud de crédito por un valor equivalente de hasta el 50% más, siempre y cuando, certifique haber incrementado la superficie cultivada con tomate industria durante la campaña 2019/20, respecto del año anterior; y que el monto total solicitado no supere los 3 millones de pesos.

“Para la presente temporada se asignarán para esta línea de crédito un total de $90.000.000, de los cuales, por lo menos un 10% debe ser asignado a productores radicados en la Zona Sur de Mendoza (San Rafael y General Alvear). Es decir que, se podrá financiar la ampliación de hasta 600 hectáreas nuevas representando un incremento del 20% de la superficie cultivada.

Devolución del capital

Desde el ministerio de Economía y Energía informaron que el capital se amortizará en 3 cuotas mensuales. Serán 3 cuotas iguales y consecutivas, con vencimiento (la primera de ellas) el día 1 de abril, la segunda el 2 de mayo y la tercera el 1 de junio de 2021.

Sobre los intereses compensatorios, desde Economía informaron que la operatoria se calculará en base al 50% de la Tasa Activa Nominal Anual de la Cartera de Crédito del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los gastos de otorgamiento en que incurre el Fiduciario serán 2% más IVA sobre el monto total del financiamiento otorgado.

Garantías

Podrán ser consideradas garantías para acceder al financiamiento:

Una cesión de los derechos de cobro del contrato de compra venta y autoseguro contra granizo.

Garantía hipotecaria o prendaria

Fianza extendida por una SGR o entidad financiera

Garantía fiduciaria.

Requisitos

Todos aquellos interesados en acceder a esta linea de financiamiento deberán cumplir con los siguientes requisitos: