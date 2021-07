El edil Daniel Rueda fue foco de un artículo periodístico que criticó la ostentación del político en medio de la pandemia.

El concejal por el Frente de Todos de Tunuyán, Daniel Rueda, quedó en medio de las críticas luego de conocerse un artículo periodístico que expuso críticamente una imagen en la que el funcionario se muestra con una costosa camioneta recientemente adquirida.

Un fragmento de la nota de Mendoza Post expresó: “En este diario jamás se ha señalado a nadie por lo que tiene. Todos tenemos derecho de adquirir los bienes a los que tengamos acceso de acuerdo a nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestros ahorros”, aclaró el medio, en relación a que Rueda es un conocido Médico del departamento.

Podría decirse que, en un contexto de baja de trabajo e inflación agobiante, lo aconsejable para la imagen de los y las funcionarios públicos es no exponerse de esta manera. Sumado a que los contrincantes políticos “hacen dulce” de este tipo de cosas en épocas electorales como esta, no obstante, esto último no es lo que nos interesa.

¿Qué papel cumple la dirigencia?

En tiempos como estos es muy difícil poder pensar constructivamente a partir de estas cosas que suelen ser muy útiles a los fines electoralistas, pero que insistimos, poco aporta a resolver problemas de las personas que «cada tanto» vamos a sufragar.

Quizá la pandemia también viene a exponer la inconsistencia con la que las dirigencias políticas suelen manejarse frente a nosotros, un mejor ejemplo que lo sucedido con Rueda fue la histórica manifestación por la Ley 7722 durante diciembre de 2019, donde las dirigencias desoyeron y reprimieron la manifestación social.

La preguntas son varias, sencillas y quizá necesarias de hacernos: ¿Qué papel cumplen las dirigencias partidarias?, Qué representan? y ¿De qué manera?, ¿Son útiles?, ¿Necesitan un replanteo sobre su función social u objetivo?

