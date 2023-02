El proyecto que el Gobierno ha causado un malestar generalizado entre los afiliados aportantes, indignación en la oposición y vergüenza entre muchos oficialistas que, en silencio, pero entre los pasillos reniega de la idea.

La Obra Social de los empleados mendocinos, navega con peligro de hundimiento y la única solución desde el gobierno es, incrementar aportes de sus afiliados.

El incremento además es escandaloso como caso testigo, para que se entienda, estamos hablando de un incremento que impactaría así en un afiliado, tomando un caso testigo de un aportante, al que le descuentan $ 1074 por ítem OSEP-F discapacidad, $ 358 por enfermedades catastróficas y $ 7161, 46 como aporte pasara de un descuento de $ 8593,46 a $ 15038,55. Otro hachazo al bolsillo de los trabajadores.

La idea es recaudar $ 1000.000.000, pero, la Obra Social gasta $ 500.000.000 en publicidad para pagar favores.

Desde el arca de Osep, controlado bajo la mirada atenta, de los dueños del Kiosco de la pauta provincial, Aballay-Sarale, se escapan un poco más de $ 500.000.000 millones sin ninguna necesidad, ya que, dentro del esquema de afiliados, obligatorio y adherentes, solo están aceptando nuevos afiliados obligatorios, un monotributistas, o cualquier ciudadano mendocino, no puede ingresar como afiliado ni pagando casi con valores de una pre paga.

¿Por qué gasta semejante valor OSEP en publicidad?

Seguro hay muchos factores, pero fundamentalmente, sostener pautas millonarias a medios cómplices y otros suertudos que no tienen medios de comunicación, pero son necesarios para el Gobierno y sus objetivos, entre otros argumentos.

No solo es OSEP, la que aporta a este vil negocio de manejo psicosocial podemos mencionar Irrigación, I.P.V , IPJYC , entre otros, pero no impacta de la misma manera, la salud es un factor, que indigna a la máxima expresión, porque sobre la problemática de una dolencia, cuando se necesita, los servicios no son los necesarios, lo que corresponderían a los aportes que se realizan y la realidad se torna más complicada, frente a la realidad.

Señor Gobernador si deja de pagar favores con plata de OSEP, le van a faltar % 500.000.000 de pesos menos por año, para darle salud a los mendocinos y así además de enfermos dejaremos de ser invisibles y si es necesario de acuerdo a su criterio, ministros, asesores o autoridades de OSEP , incrementar aportes porque falta dinero, seguro el porcentaje será menor, que el propuesto.