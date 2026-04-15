Osep aumentó la cuota de los afiliados voluntarios: cuánto deberán pagar

A través de la resolución 238, la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), estableció que aA partir del 1 de mayo implementará un nuevo cuadro tarifario que afectará a los afiliados voluntarios independientes, por convenio y a aquellos a cargo de afiliados obligatorios.

Según informaron desde la Dirección de Servicios Administrativos, la medida responde a la necesidad de “administrar y cuidar el capital generado por los afiliados obligatorios”, ajustando las cuotas del sector voluntario para garantizar la sostenibilidad del servicio.

El incremento se segmenta por edades y tipo de parentesco. Los afiliados del Plan Novo pasarán a abonar una cuota de $ 85.600, mientras que los titulares menores de 40 años tendrán una base de $ 104.000.

El impacto es mayor en los rangos etarios más altos, debido a la mayor demanda de servicios médicos:

Segmento 40-49 años: Los titulares pagarán $ 117.000.

Segmento 50-59 años: El valor asciende a $ 143.000.

Mayores de 60 años: La cuota para el titular se fijó en $ 210.000, mientras que para el cónyuge será de $ 201.900.

Para los grupos familiares con hijos menores de 21 años, el valor por el primer y segundo hijo será de $ 63.100, descendiendo a $ 52.000 a partir del tercer descendiente.

La resolución también alcanza a quienes están bajo el régimen obligatorio pero mantienen familiares a cargo. En este caso, el valor general se sitúa en $ 104.000, con una excepción para los estudiantes de educación terciaria, cuya cuota será de $ 52.000. Por su parte, los voluntarios a cargo bajo la Resolución 1238/05 deberán abonar $ 140.100.

Además de las cuotas mensuales, la obra social actualizó los aranceles para quienes deseen ingresar al sistema. El examen de admisión para adultos tendrá un costo de $ 39.300 y el de niños $ 31.200.

Otros estudios específicos también sufrieron modificaciones:

Papanicolaou y colposcopia: $ 55.400

Otoemisiones acústicas: $ 27.800

Exámenes en Malargüe y General Alvear: Se fijó un arancel diferencial de $ 24.800.



Desde la institución aclararon que todos los valores mencionados ya incluyen los Fondos Especiales. Asimismo, se advirtió que cualquier cambio en la composición o condición del grupo familiar original (en categorías específicas como la Res. 707/00) provocará el pase automático de todo el grupo al sistema de Afiliación Voluntaria Independiente, perdiendo beneficios de esquemas anteriores.