Oscar 2026: Todos los premiados en la gala

La industria cinematográfica vivió este domingo su noche más esperada con la celebración de la 98.ª edición de los Premios Oscar, la gala que cierra la temporada de premios y concentra la atención de Hollywood y del público cinéfilo de todo el mundo.

Todos los ganadores de los Oscar 2026

Mejor película

-‘Una batalla tras otra’

Mejor dirección

-Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’​)

Mejor actor

-Michael B. Jordan (‘Los pecadores’)

Mejor actriz

-Jessie Buckley (‘Hamnet’)

Mejor actor de reparto

-Sean Penn (‘Una batalla tras otra’)

Mejor actriz de reparto

-Amy Madigan por ‘Weapons’

Mejor guion original

-Ryan Coogler por ‘Los pecadores’

Mejor guion adaptado

-Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’​

Mejor película de animación

-‘Las guerreras K-pop’

Mejor película internacional

-‘Valor sentimental’ (Noruega)

Mejor película documental

-‘Mr. Nobody against Putin’​

Mejor corto de acción real

-‘Los cantantes’​

-‘Dos personas intercambiando saliva’

Mejor corto de animación

-​‘La chica que lloraba perlas’​

Mejor corto documental

-‘Todas las habitaciones vacías’​

Mejor fotografía

-Autumn Durald Arkapaw por ‘Los pecadores’​

Mejor montaje

-Andy Jurgensen (‘Una batalla tras otra’)

Mejor diseño de producción

-‘Frankenstein’

Mejor reparto

-‘Una batalla tras otra’

Mejor vestuario

-​‘Frankenstein’​

Mejor maquillaje y peluquería

-‘Frankenstein’

Mejores efectos visuales

-‘Avatar: Fuego y ceniza’

Mejor sonido

-‘F1: La película’

Mejor banda sonora

-Ludwig Goransson por ‘Los pecadores’

Mejor canción

-‘Golden’ (‘Las guerreras K-pop’)