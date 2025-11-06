Orquesta Filarmónica de Mendoza: nuevo concierto de abono

La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta su abono número 13 este viernes 7 de noviembre a las 21 h en el Teatro Independencia. En esta ocasión, contará con la dirección invitada del maestro David Greilsammer y como solista de clarinete al mendocino Fernando López Ballesteros.

En conmemoración de cuatro décadas de trayectoria, la orquesta propone un viaje entre dos mundos musicales: Europa y América. El programa abre con la elegancia y pasión de Maurice Ravel a través de la Rapsodie espagnole y la Pavane pour une infante défunte. Luego se sumergen en el sonido esencialmente norteamericano de Aaron Copland con su Concierto para clarinete y la suite Appalachian Spring, que captura la alma de Estados Unidos.

Las entradas generales están a la venta por 4.000 $ y se pueden conseguir tanto por Entradaweb como en la boletería del teatro (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

Programa completo: