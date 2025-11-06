Search
Orquesta Filarmónica de Mendoza: nuevo concierto de abono

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra sus 40 años con un programa que conecta Europa y América en un concierto imperdible.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta su abono número 13 este viernes 7 de noviembre a las 21 h en el Teatro Independencia. En esta ocasión, contará con la dirección invitada del maestro David Greilsammer y como solista de clarinete al mendocino Fernando López Ballesteros.

En conmemoración de cuatro décadas de trayectoria, la orquesta propone un viaje entre dos mundos musicales: Europa y América. El programa abre con la elegancia y pasión de Maurice Ravel a través de la Rapsodie espagnole y la Pavane pour une infante défunte. Luego se sumergen en el sonido esencialmente norteamericano de Aaron Copland con su Concierto para clarinete y la suite Appalachian Spring, que captura la alma de Estados Unidos.

Las entradas generales están a la venta por 4.000 $ y se pueden conseguir tanto por Entradaweb como en la boletería del teatro (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

Programa completo:

  • Maurice Ravel – Rapsodie espagnole
    • Prélude à la nuit
    • Malagueña
    • Habanera
    • Feria
  • Aaron Copland – Concierto para clarinete
    • Slowly and Expressively
    • Cadencia
    • Rather Fast / Intermedio
  • Maurice Ravel – Pavane pour une infante défunte
  • Aaron Copland – Appalachian Spring
      1. Very slowly
      1. Fast
      1. Moderate
      1. Quite fast
      1. Still faster (Subito allegro)
      1. Very slowly (as at first)
      1. Calm and flowing
      1. Coda

