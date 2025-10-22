Search
Diecisiete atletas

Orgullo tupungatino: brillaron los jóvenes deportistas en los Juegos Evita 2025

Diecisiete atletas representaron a Tupungato y a Mendoza en una de las competencias deportivas más importantes del país.

Tupungato celebró el desempeño de sus jóvenes atletas en los Juegos Evita 2025, donde 17 deportistas locales fueron parte de la delegación mendocina que viajó a Mar del Plata para competir en distintas disciplinas. El evento, reconocido por promover la inclusión, la solidaridad y el trabajo en equipo, reunió a miles de jóvenes y adultos de todo el país en una verdadera fiesta del deporte argentino.

El intendente Gustavo Aguilera visitó el Polideportivo Francisco Rizzo para felicitar personalmente a quienes alcanzaron el podio. Allí destacó el esfuerzo, la constancia y el espíritu deportivo de la delegación, que formó parte del contingente provincial integrado por más de 900 atletas, entrenadores y acompañantes.

Antes del viaje, Aguilera entregó remeras oficiales a toda la delegación tupungatina, en un gesto que simbolizó el respaldo institucional y el orgullo de una comunidad que ve en el deporte un motor de integración y desarrollo humano.

Entre los grandes logros obtenidos, Zaira Calderón se consagró Campeona Nacional en Lanzamiento de Disco, con una marca de 37,51 metros, ubicándose en lo más alto del podio y convirtiéndose en una de las figuras mendocinas más destacadas del certamen.

Por su parte, Martín Olmedo obtuvo la Medalla de Plata en la posta combinada 8×200 metros y el Bronce en 110 metros con vallas, demostrando una notable versatilidad y compromiso. En tanto, Juan José Leiva Jofré consiguió la Medalla de Bronce en natación adaptada (25 metros libres), dejando un mensaje de superación y orgullo para todo el Valle de Uco.

Estos resultados reflejan no solo el talento deportivo de la juventud tupungatina, sino también el acompañamiento de las familias, los entrenadores y la Dirección de Deportes municipal, que continúa impulsando la participación en competencias nacionales.

ETIQUETAS:

TupungatoValle de Ucodeportejuegos evita

