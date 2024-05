Orgullo mendocino: reconocieron a los tunuyaninos campeones mundiales

Los diputados Flavia Dalmau (UCR) y Julio Villafañe (RJ), ambos de Tunuyán, presentaron la iniciativa por la cual la Cámara de Diputados declaró de interés el desenvolvimiento deportivo de los esquiadores mendocinos Lucas Guiñazú, Juan Ignacio Crescitelli, Andrés Martínez Giardini y los tunuyanino Luciano Ramonda Lemos y Danisa Guardatti quienes integran el “Argenteam”, que se consagró campeón en el “Aspen World Synchro Championship 2023”, realizado en Aspen, Colorado, Estados Unidos.

“Es un honor el premio que han ganado”, destacó Dalmau, quien resaltó el“esfuerzo y el empeño que le han puesto para lograr esto”.

Por su parte, Villafañe resaltó “el orgullo de esta representación que tenemos de la provincia. No solamente nosotros, sino el país. Es un orgullo porque ustedes, desde la provincia de Mendoza, nos han mostrado al mundo”.

“La verdad que uno se imagina tantas cosas. La posibilidad de que trabajen, que estudien algunos seguramente en otro país y que tengan esta posibilidad de hacer un deporte difícil , a veces con poco acceso, no solo de lo económico y la verdad que es un gran orgullo”, agregó.

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, estuvo presente en el acto junto a integrantes de su gabinete, agradeció la invitación de la Cámara de Diputados y subrayó la importancia del reconocimiento a los esquiadores.

“Yo quiero destacar a los chicos de Tunuyán que también son parte del equipo”, observando que “cuando hay talento y hay movimiento y hay acompañamiento familiar se logran cosas aún en lugares en medio ambiente que son hostiles para los deportes”.

“Tunuyán no es por ahora, un destino de nieve por lo tanto no hay pista, no hay dónde entrenar y nos pasa lo mismo con los chicos de Beach Volley, y es raro porque el medio ambiente no dispara alternativas, no dispara condiciones favorables para poder hacer esas cosas, sin embargo cuando hay talento, cuando hay una cultura también de esquí en una familia que se ha dedicado toda la vida a eso, el milagro se hace posible”.

“El esquí no es un deporte en Argentina de mucho poder y sin embargo, competir a niveles internacionales, en destinos donde hay esquiadores de todo el mundo o experiencias de todo el mundo y gente que nació y lo primero que le dieron fue un par de esquí, tiene muchísimo más valor por eso hay que contextualizar, también, de dónde se obtienen los logros porque seguramente las condiciones son bastante más complejas así que me parece buenísima la iniciativa de reconocer este logro deportivo”.

La competencia deportiva

Aspen es uno de los principales centros de esquí, reconocido a nivel mundial. Se encuentra ubicado en el corazón del estado de Colorado, en los Estados Unidos, sobre las Montañas Rocosas. Cada temporada se realiza el “Aspen World Synchro Championship”, evento deportivo que reúne a equipos de todo el mundo.

Tiene semejanzas a la natación artística, pero en la nieve, la disciplina consiste en armar figuras sincronizadas en equipos, ante un jurado compuesto por profesionales del esquí de distintos orígenes. Los equipos presentan 3 figuras: una obligatoria e igual para todos los equipos, otra que se repite en una oportunidad, y otra armada por el equipo y su entrenador. Los equipos están compuestos por ocho esquiadores, con la posibilidad de contar con dos suplentes

La mayor competencia de esquí sincronizado del mundo, edición 2023 se disputó el fin de semana del 7, 8, y 9 de abril y coronó campeón a un equipo argentino. La competencia consistió en tres pruebas: una carrera, similar al slalom, en la que el equipo quedó primero; una prueba de bumps en una pista bastante empinada con “baches”, en la que terminó segundos; y la prueba sincronizada, en la que un jurado de especialistas con experiencia en el tema a nivel mundial evaluó la técnica, la sincronización y la distancia de frenada. Una vez completadas todas las pruebas, se sumaron todos los puntajes y el equipo “Argenteam”, nombre que han elegido los 8 argentinos para su equipo, que salió campeón.

El Argenteam está formado por un grupo de amigos e instructores argentinos que trabajan en Aspen, Colorado. Desde el 2015, han participado en el Aspen World Synchro Championship. El equipo siempre ha tenido un excelente desempeño, habiendo ganado el campeonato en 2017 y obtenido el segundo lugar en 2018, el tercer lugar en 2019 y 2022, y volviendo a consagrarse campeones este 2023, logro que sin dudas ubica al deporte nacional en lo más alto del podio mundial.