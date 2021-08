El joven ciclista pudo viajar a Europa en donde formará un team de ciclistas de alto rendimiento en Bélgica.

Quizá sea un sueño, pero sin duda alguna es producto de su esfuerzo y capacidad. Finalmente, Ignacio Campo partió esta media mañana en avión, rumbo al viejo continente en donde formará parte del “Star Junior Team” un grupo de ciclistas de alto rendimiento que trabaja en Europa.

En sus redes sociales; familiares y allegados lo despidieron de cara a lo que será una experiencia prometedora para el joven oriundo de Tupungato, a quien conocimos por su historia de vida que mostraba una alta capacidad deportiva, en medio de un contexto complejo donde el trabajo rural era el sostén de él y su familia.

Después de campañas y mucha difusión, se logró recaudar el dinero ($6000 mil) para que finalmente el joven –que recientemente conformó el equipo de ciclismo del municipio de Guaymallén- logre subirse al avión y emprender viaje en busca de esta experiencia importante para su carrera.

“Hora de tu partida, hora de que abras tus alas, Dios te acompañe en este gran sueño que vas a cumplir, esta gran experiencia que vas a vivir. Me es imposible decir que se me parte el corazón y a la vez; se me explota de alegría. Te amo hijo, Bélgica te espera, ve tras tu sueño a volar se ha dicho y nunca pero nunca, Ignacio Campo, pierdas la fe. No olvides que Dios te ama y es el primero en cada momento de tu vida. TE AMOOO”, expresó Marian, su mamá.

