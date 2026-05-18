Orgullo del Valle de Uco: Fabrizio Maggini sumó un nuevo podio en el TC Mouras

El consultino Fabrizio Maggini volvió a tener una actuación sobresaliente en el TC Mouras al finalizar en la tercera colocación de la quinta fecha del campeonato, disputada este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Con este resultado, el piloto del Valle de Uco alcanzó su tercer podio en las primeras cinco carreras de la temporada.

El piloto mostró un buen rendimiento desde el inicio y fue competitivo tanto en los entrenamientos como en la clasificación. Sin embargo, en la serie sufrió un toque con su compañero de equipo, Thiago Falivene, que lo dejó fuera de competencia y complicó sus posibilidades de cara a la final.

Esa situación obligó a Maggini a largar desde el fondo de la grilla en la carrera principal. A pesar de ese panorama adverso, el piloto logró avanzar posiciones con un manejo sólido y sin errores para finalizar cuarto en pista.

Una vez terminada la competencia, la exclusión técnica del ganador le permitió avanzar un puesto en la clasificación definitiva y quedarse con el tercer lugar del podio.

“Tuvimos un gran auto durante todo el fin de semana“, expresó Maggini, que pese al toque que lo obligó a largar desde el fondo destacó que “en la final pudimos remontar y finalizar cuartos en pista. Una vez terminada la competencia, logramos avanzar un puesto tras la exclusión del ganador y así cerrar un gran P3”.

Cabe destacar que el tupungatino actualmente se ubica tercero en el campeonato. La próxima vez que Maggini se suba a su coche para competir en el TC Mouras será el 6 y 7 de junio, nuevamente en el circuito platense.