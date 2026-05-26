Ordenamiento territorial: la Provincia asiste a San Carlos para definir su zonificación y potenciar el turismo sustentable

El Gobierno, a través de la Dirección de Planificación de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, lleva adelante un programa de asistencia técnica y metodológica para que los municipios consoliden herramientas modernas de ordenamiento territorial.

En esta etapa, los equipos provinciales realizaron un relevamiento en el departamento de San Carlos junto a referentes comunales y técnicos del Ente Mendoza Turismo (Emetur). El objetivo central es definir una zonificación moderna que regule los usos del suelo y, al mismo tiempo, potencie el desarrollo productivo, urbano y turístico de manera equilibrada.

Esta herramienta estratégica busca dar respuestas concretas a los desafíos actuales del territorio: orientar el crecimiento urbano hacia áreas que ya cuentan con infraestructura y servicios, evitar el avance desordenado sobre las zonas productivas y proteger el paisaje rural. De este modo, se busca promover actividades clave para la región como el agroturismo, el turismo rural y la vitivinicultura, vinculando los planes locales con corredores de relevancia regional como la Ciudad del Vino.

Una de las principales innovaciones de este proceso es el trabajo articulado con el director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, Marcelo Reynoso, para integrar las variables de ordenamiento territorial con las estrategias turísticas de cada región.

Al respecto, Reynoso señaló que delimitar estas áreas “permiten regular el uso del suelo de manera inteligente para preservar el paisaje, evitar el crecimiento residencial desordenado sobre entornos naturales y dotar de previsibilidad a las inversiones del sector bajo criterios de sostenibilidad de largo plazo”.

El programa provincial contempla una estrategia diferenciada según el grado de avance normativo y técnico de cada municipio. Mientras que en el Valle de Uco y la zona Este, en departamentos como San Carlos, Tupungato y Junín— las tareas se concentran prioritariamente en la formulación de indicadores urbanísticos para sus respectivos planes locales, en comunas como Santa Rosa y San Martín se avanza en la digitalización y adecuación de las normas.

Por su parte, en la zona Sur el proyecto abarca la asignación y espacialización de la zonificación a nivel parcelario en San Rafael y Malargüe, mientras que en General Alvear se prioriza la readecuación técnica normativa.

El director de Planificación, Matías Dalla Torre, destacó el impacto de este despliegue regional: “El objetivo fundamental es promover criterios urbanísticos comparables entre municipios, fortaleciendo la coordinación territorial para planificar el crecimiento de manera sostenible y con reglas claras para la inversión”.

La meta final de este acompañamiento técnico es consolidar herramientas digitales interoperables con la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la Provincia.

Esto permitirá que tanto los municipios como los ciudadanos e inversores puedan acceder de manera ágil, transparente y georreferenciada a la información territorial, los usos del suelo permitidos y las normativas urbanísticas vigentes para cada parcela. Toda la cartografía procesada estará disponible en la plataforma digital Mendoza Inteligencia Territorial.