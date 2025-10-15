Orden y control: Juan Carlos Cordones cumplió dos años de gestión en Independiente Las Rosas

El 20 de julio del año 2023, el Club Independiente Tunuyán Sportivo Las Rosas dio un volantazo que nadie esperaba. Y es que, la institución se despidió de una dirigencia histórica para dar paso a un hombre que venía de la gestión pública, esto como última bala para intentar aclarar los números, blanquear las cuentas y volver a la grandeza que los representó por más de 90 años en el Valle de Uco.

En ese momento apareció Juan Carlos Cordones, un vecino de Colonia Las Rosas que dirigió la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en la región durante más de diez años. Quien llegó al Rojo por su hijo, que se desempeñaba en las divisiones inferiores y en la Reserva, y terminó quedándose por decisión de los socios y de los hinchas que tanto anhelaban ver crecimiento en el cuadro que aman.

Por aquella época, el flamante presidente hablaba con el Diario NDI y comentaba: “Nosotros como proyecto sobre todo aspiramos a educar a una cantidad importante de chicos y adolescentes. Queremos poder cubrirlos, que no anden en la calle y poder satisfacer las necesidades que tengan, sustituyendo así las responsabilidades que en realidad tienen los gobiernos, para convertirlos en mejores personas y que no corran ningún riesgo”.

Tras varios años de gestión, pudimos estar en contacto con él para ver si había logrado cumplir ese objetivo que se propuso en su asunción. Es así que, en las instalaciones del club, Juan Carlos nos recibió para darnos su resumen y opinión respecto a los cambios que se han llevado a cabo.

Para empezar, el presidente nos contó cómo estaba la institución al momento de recibirla: “Recibimos un club donde había un abandono, aunque no voy a echarle la culpa a los que estaban porque hacían lo que podían. Nosotros nos pusimos a trabajar y arreglamos baños, paredes, salón, riego y, sobre todo, hacía 16 años que no se presentaba balance. No estaban los libros de socios, de actas, de activos, no había inventario, las escrituras habían desaparecido y no había ninguna relación entre el club y las direcciones de deportes del municipio y la provincia”.

Un conjunto al que le faltaban decenas de papeles y que las anteriores dirigencias habían dejado en la deriva, pero que en menos de dos años lograron cambiarlo. Así lo contaban: “Hoy nosotros tenemos una cuenta corriente, donde depositamos el dinero que vamos obteniendo del alquiler de la cancha, del salón y más. Siendo todo ese dinero que se recauda está orientado directamente a la cuenta, por lo que todas las salidas se hacen a través de la misma y todo se va informando a la contadora. Es así que estamos al día en los balances”.

“Hoy en día también tenemos la personería jurídica y estamos en condiciones de adherirnos a cualquier tipo de subsidio o pedirlo como estamos haciendo permanente. Lo que pasa es que nadie es ajeno a la situación económica del país y cada vez es más difícil, pero estamos trabajando para poder completar el tema jurídico y que todo quede listo”, agregó Juan Carlos.

Pero no todo es color de rosas sino que, pese a la gestión económica blanqueada y estabilizada, la situación del país hizo imposible la participación en la liga tunuyanina. Ya que, los propios clubes debían pagar arbitrajes, seguros y transporte para decenas de personas, sin contar con la inseguridad que se ve en el deporte local hace algún tiempo y sobre lo que la Liga de Fútbol de Tunuyán no da respuestas claras.

Sobre la posibilidad de volver a jugar en 2026, el dirigente nos comentaba: “Ya estamos trabajando, lo qué pasa es que nosotros tuvimos que darle transferencia a casi todos los jugadores y una vez que se termine el clausura los convocaremos, pero para eso tenemos que tener el entrenador, preparador físico y un montón de cosas. Lo que pasa es que a las personas, generalmente, lo que les interesa es ver el fútbol y después lo otro es un condimento, la persona jurídica, el estar al día en las cosas, él estar contablemente bien”.

Y es que, “la gente me parece a mí que no premia, no sé si es por una cuestión de desconocimiento. Acá absolutamente todas las paredes están levantadas, la cancha, los camarines y las instalaciones también. Por ahí hay mucha gente que eso no lo ve, lo sienten como una obligación que tiene que estar; y bueno, yo no estoy tan seguro que lo principal sea el fútbol, lo qué pasa es que nosotros al estar en una en una época tan difícil en este club tampoco podemos abrir el abanico”, sumó Cordones sobre esa exigencia que viene del público y que olvida el trabajo realizado.

A lo que agregó: “Pero bueno, yo creo que es muy importante que la situación jurídica y económica del club esté bien, no se puede trabajar en un club como cuando llegué: que no tenía balance hace 16 años, no estaba vigente la personería jurídica y habían perdido absolutamente todo. Siempre hay que buscar la forma de qué económicamente podamos establecernos, es un proceso que te lleva a que haya gente que no te quiera porque estás poniendo orden, pero creo que lo estamos logrando”.

Situación que en todos los clubes se tiende a dar, pues las disputas internas comienzan a generar un desgaste y muchas veces las relaciones se rompen. Al respecto, el ex director del Anses nos decía: “Cuando uno tiene poder hay que ejercerlo, porque si uno no ejerce el poder no tiene sentido el cargo. Entonces hubo cosas que se tuvieron que ordenar y ahora estamos a unos pasos de llamar a nueva asamblea para quienes son los que se hagan cargo, con la seguridad que vamos a dejar un club armado con: juegos de camisetas, pantalones para todos, pelotas y más”.

Últimas declaraciones que sembraron de duda el futuro de Independiente Las Rosas y de la gestión Cordones, algo sobre lo que también habló y decía: “Esto es como como una mascota o no sé cómo que hacerte una referencia, uno le adquiere mucho cariño y se vuelve parte de tu vida y tus sueños. Porque el club lo vas llevando en el corazón, no hace falta haber jugado acá o ser de Independiente de toda la vida para realmente quererlo. Ahora para quererlo, además de defenderlo, hay que trabajar: estar, darle tiempo, darle horas al club y sobre todo ser honesto y poder a cualquier persona demostrarle que sos honesto. Entonces, cuando nosotros llamemos asamblea, que va a ser pública como debe ser, a lo mejor hay otras personas que quieren presentar una lista y veremos que dicen los socios: si son los nuevos o somos nosotros, si es que nos quedamos y si tenemos todavía ganas de estar”.

Una respuesta que dejó más dudas que antes, pero que a los hinchas le deja una verdadera sensación de tranquilidad. Juan Carlos puede irse o quedarse, pero su legado, como dirigente, ejecutor de poder y organizador de cuentas, quedará en la memoria de todos. Y es que, pese a querer al club y a gustarle estar en movimiento por la institución, está dispuesto a dar un paso al costado si los socios quieren eso. Todo tras haberse logrado que Independiente recupere la seriedad que siempre mereció.

Por eso les dejamos el cierre de este hombre; quien más allá de una sistematización, busca impulsar la democracia y la escucha en este club barrial: “Nosotros invitamos a la gente a que nos acompañe los días de reuniones. Si no es socia que venga, no hace falta que se haga socia para sentarse en la mesa con nosotros y que los escuchemos. Si tiene algún proyecto que podamos hacer juntos con todo gusto lo vamos a trabajar y le vamos a dar la misma capacidad o la misma importancia como si fuera un miembro más de la comisión”.