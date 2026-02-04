Optimismo desde JP Morgan: por qué creen que esta vez Argentina sí puede cambiar

En un análisis sobre la coyuntura económica, el CEO de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, afirmó que la actual gestión de Javier Milei marca un quiebre respecto del pasado y proyectó un regreso al mercado internacional de crédito para marzo, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.

Al referirse al actual contexto, Gómez Minujín destacó la convicción del Presidente en dos pilares centrales de la política económica: el déficit cero y la inflación baja. Según afirmó, esa determinación es algo que “nunca ha tenido otro presidente”, lo que lo llevó a proyectar un escenario distinto al de experiencias anteriores.

En relación a la dinámica inflacionaria, el ejecutivo subrayó que “haber bajado la inflación va a generar un efecto muy positivo en la Argentina”, al remarcar que la experiencia se repite en los países de Latinoamérica. En contraposición, sostuvo que convivir con inflación “desorganiza un país y lleva a la corrupción, la mala praxis y la ineficiencia”.

Gómez Minujín también resaltó la lucha contra el déficit fiscal y rechazó que al banco le convenga que la Argentina incremente su endeudamiento. En ese sentido, señaló que “cuanto menos deuda emita el país, mucho mejor”, al explicar que para la entidad es más relevante el negocio corporativo y que a un país le vaya bien para que al banco le vaya bien.

Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan Argentina (Foto: Gentileza Infobae / Adrián Escándar)

De cara al futuro, el CEO de JP Morgan Argentina anticipó que este será un año con más exportaciones, menos inflación, crecimiento económico y un nivel de estabilidad que “va a tranquilizar al argentino en general”. Si bien reconoció que “siempre hay interrogantes”, se mostró más inclinado a un escenario positivo.

En ese marco, sostuvo que “en dos años se hizo muchísimo” respecto de la situación previa y remarcó que “no hay tanta conciencia de lo mal que estábamos”, al describir un escenario pasado en el que “todo estaba como para que el país explotara”.

No obstante, aclaró que aún no se alcanzó la meta final. En ese sentido, indicó que el Banco Central todavía debe acumular reservas y consolidar una política monetaria fija, como ocurre en otros países.

Entre los factores clave a seguir, enumeró el acceso al mercado de capitales, la acumulación de reservas internacionales —entre US$5.000 y US$10.000 millones— y el avance de las reformas estructurales.

Sobre este último punto, remarcó la necesidad de una ley laboral más moderna y una ley impositiva mejor, al señalar que se trata de cambios prometidos desde hace tiempo. En un escenario optimista, estimó que si estas leyes se aprueban en febrero, podrían mejorar el clima de inversión y permitir que, para marzo, la Argentina acceda al mercado de capitales con un riesgo país de entre 450 y 500 puntos.