Oportunidad de empleo en Mendoza: sigue la convocatoria para personal de áreas naturales protegidas

El Ministerio de Energía y Ambiente abrió el pasado lunes 6 de octubre la Convocatoria Pública para contratos de servicios temporarios en Áreas Naturales Protegidas, Plan Provincial de Manejo del Fuego y Náutica.

La convocatoria es abierta a todos los que deseen prestar servicios en estas áreas para la temporada 2025-2026 y que cumplan con las condiciones y los requisitos que se exponen. Quienes se presenten deben ser mayores de edad y quedan excluidos quienes formen parte del Registro de Deudores Alimentarios.

Los postulantes podrán presentar la documentación hasta el lunes 13 de octubre, por internet, luego se evaluará las candidaturas entre el 14 y el 20 de octubre. Posteriormente, se notificará de forma individual a aquellos postulantes que se encuentren en estado de elegibilidad para avanzar en el proceso.

Finalmente se publicará y notificará el listado definitivo de personas seleccionadas que deberán empezar a prestar servicios el 1 de noviembre de 2025. Los contratos finalizan el 30 de abril de 2026.

La carga horaria será la siguiente:

Áreas Naturales Protegidas: Día completo de servicio por 1 día de descanso (1 por 1) en turnos de 7 o 14 días, según la organización de cada Área Natural.

Plan de Manejo del Fuego: Día completo de servicio por 1 día de descanso (1 por 1) en turnos de 7 o 14 días, según la organización de cada base.

Náutica: Día completo de servicio x 1 día de descanso (1 por 1) en turnos que cubren viernes, sábados, domingos y feriados.

Durante la duración de la contratación, los honorarios se ajustarán en función de lo que determine el Poder Ejecutivo respecto de los contratos de la Administración Pública Provincial.

Cómo inscribirse

Cada postulante debe, al realizar la inscripción, completar un formulario sobre formación académica, idiomas, capacitaciones específicas en curso, como primeros auxilios, medicina de montaña y experiencia de trabajo en temporadas anteriores y voluntariados.

Además, deberán adjuntar la siguiente documentación:

Copia del documento de identidad del postulante, de ambos lados.

Copia de título/s estudios y/o cursos realizados.

Certificado de estudios de idiomas. El conocimiento de idioma inglés es excluyente para los informadores turísticos.

Declaración Jurada de Conocimiento de las bases y Condiciones completa y firmada (Anexo I).

Carnet de conducir, en caso de corresponder, no excluyente.

Currículum Vitae.

El postulante deberá indicar una zona de trabajo de preferencia, aunque la autoridad de aplicación podrá designar y redistribuir al personal en función de las necesidades de servicios.

Las personas interesadas podrán inscribirse mediante sistema Ticket en el sitio del Ministerio de Energía y Ambiente o aquí. Y en el último párrafo donde dice sitio del Ministerio de Energía y Ambiente.