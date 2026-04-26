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Operativos: secuestraron 35 motos con irregularidades en el Valle de Uco y el este mendocino

Las maniobras combinaron controles fijos y móviles, identificación biométrica y apoyo tecnológico para reforzar la prevención en zonas estratégicas.

La Policía de Mendoza desplegó operativos de alto impacto en Tupungato y en los departamentos de San Martín y Rivadavia, con resultados concretos en materia de controles, aprehensiones y secuestro de vehículos.

En Tupungato, el procedimiento fue coordinado por la Unidad Especial de Patrullaje con apoyo de la Policía Rural y personal de VANT. Durante el operativo se controlaron más de 300 personas, incluyendo identificaciones mediante sistema biométrico, y se fiscalizó la circulación de vehículos entre autos, motos y colectivos en distintos puntos del departamento.

Como resultado, 14 personas quedaron a disposición de la Justicia por averiguación de antecedentes, además de registrarse dos aprehensiones: una persona con medidas judiciales pendientes y otra por secuestro de cocaína.

En paralelo, en San Martín y Rivadavia, trabajaron de manera conjunta personal de la Policía Vial y comisarías de ambos departamentos, en puestos dinámicos y controles en movimiento en la tarde y la noche.

En estos operativos se destacó el secuestro de 35 motocicletas en controles orientados a detectar irregularidades y prevenir delitos vinculados al uso de estos rodados.

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