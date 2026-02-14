Operativos preventivos permitieron detener a 15 personas en San Carlos

La Policía de Mendoza llevó adelante un nuevo operativo de alto impacto en el departamento de San Carlos, en el marco de la estrategia integral que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia. Como resultado se identificaron 342 personas y se fiscalizaron más de 80 vehículos. Además, el procedimiento dejó 15 aprehendidos por averiguación de antecedentes y una motocicleta secuestrada por infracción vial.

En el marco de las maniobras de patrullaje preventivo que la Policía realiza a diario en el departamento, durante las últimas 24 horas se efectuaron controles en distintos sectores del territorio. El operativo se desarrolló entre el 12 y el 13 de febrero e incluyó controles vehiculares, identificación de personas y verificación de datos en la vía pública mediante dispositivos móviles.

Durante la jornada se controlaron 342 personas, se fiscalizaron 65 vehículos, 15 motocicletas y 3 colectivos. Asimismo, 15 personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes y se labraron 15 actas viales. En materia de secuestros, se retuvo una motocicleta por infracción a la normativa vigente.

El operativo fue coordinado por la Jefatura Departamental San Carlos y contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje, personal de las comisarías 18 y 41 y móviles del QRU General, que realizaron controles simultáneos y patrullajes preventivos en distintos puntos estratégicos del departamento.