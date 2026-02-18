Search
SEGURIDAD

Operativos preventivos en Tupungato: múltiples detenciones y secuestro de droga durante el fin de semana largo

Las fuerzas de seguridad desplegaron varios controles en distintos puntos del departamento. Entre los aprehendidos, había varios con pedidos judiciales.

La Unidad Especial de Patrullaje desplegó este fin de semana largo operativos preventivos en Tupungato, los cuales dejaron como saldo múltiples aprehensiones, secuestro de estupefacientes y actuaciones contravencionales, tras recorridos simultáneos en distintos sectores del departamento.

Según información oficial, los procedimientos se concentraron en el distrito Cordón del Plata, la villa cabecera y el barrio Arco Iris, con apoyo de la Subcomisaría Cordón del Plata, los Cuerpos Especiales y la Policía Rural.

Como resultado de las intervenciones policiales, nueve personas fueron aprehendidas por tener medidas judiciales pendientes, como pedidos de captura en algunos casos, por lo que quedaron a disposición de la justicia.

Además, otras dos personas fueron detenidas por violaciones a la Ley 23.737 de estupefacientes y a la Ley 6.722. En un procedimiento en calle Martín Fiero se llevó a cabo el secuestro de cocaína en un procedimiento realizado en calle Martín Fierro, mientras que en otra intervención en el barrio Arco Iris se incautaron cinco plantas de marihuana de entre 1,50 y 3,50 metros.

Por otra parte, dos individuos fueron aprehendidos por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública. En los controles de alcoholemia practicados, uno arrojó 2,79 gramos de alcohol por litro de sangre y el otro 1,34 g/l. En tanto, en la feria de Cordón del Plata se registró una riña que dejó dos personas lesionadas, por la que fueron detenidos tres hombres y se secuestró un palo que habría sido utilizado durante la agresión.

Finalmente, los efectivos detuvieron a un hombre apodado “Sapito”, sospechado de haber participado en dos tentativas de robo ocurridas en el barrio Oasis y en la calle Río Las Tunas, quedando también a disposición de la Justicia.

