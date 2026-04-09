Operativos policiales en Tunuyán: un arma de fuego secuestrada, objetos robados recuperados y varios detenidos

En las últimas horas, la Policía realizó tres intervenciones en Tunuyán, los cuales dejaron como saldo varias aprehensiones, el secuestro de un arma de fuego y la recuperación de bienes robados.

EL primer procedimiento se realizó en la intersección de calles Leopoldo Suárez y Tucumán, donde efectivos que patrullaban la zona interceptaron un automóvil Renault Logan con dos ocupantes. Al requisar el vehículo, hallaron una escopeta de dos caños y dos cartuchos calibre 16 ocultos bajo una frazada. Amte esta situación, el conductor -de 47 años- fue aprehendido y se constató que circulaba con 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que su acompañante fue trasladado para averiguación de antecedentes.

Foto: Policía de Mendoza.

El segundo hecho se dio en la esquina de San Martín y Chile, donde un joven de 23 años fue detenido tras intentar sustraer una botella de fernet de un comercio. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 15 a disposición de la Justicia.

Finalmente, la tercera intervención se dio en calle Godoy Cruz, entre Villanueva y Pellegrini, cuando una mujer sustrajo un teléfono celular a un hombre y luego se ocultó en un comercio cercano. Tras la actuación de los efectivos, se logró detener a la delincuente y recuperar el objeto robado.