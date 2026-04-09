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MEDIDAS PREVENTIVAS

Operativos policiales en Tunuyán: un arma de fuego secuestrada, objetos robados recuperados y varios detenidos

Las intervenciones policiales tuvieron lugar en distintos puntos del departamento. En un operativo se secuestró una escopeta que llevaba oculta un conductor, quien además circulaba con alcohol en sangre.

En las últimas horas, la Policía realizó tres intervenciones en Tunuyán, los cuales dejaron como saldo varias aprehensiones, el secuestro de un arma de fuego y la recuperación de bienes robados.

EL primer procedimiento se realizó en la intersección de calles Leopoldo Suárez y Tucumán, donde efectivos que patrullaban la zona interceptaron un automóvil Renault Logan con dos ocupantes. Al requisar el vehículo, hallaron una escopeta de dos caños y dos cartuchos calibre 16 ocultos bajo una frazada. Amte esta situación, el conductor -de 47 años- fue aprehendido y se constató que circulaba con 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que su acompañante fue trasladado para averiguación de antecedentes.

Foto: Policía de Mendoza.

El segundo hecho se dio en la esquina de San Martín y Chile, donde un joven de 23 años fue detenido tras intentar sustraer una botella de fernet de un comercio. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 15 a disposición de la Justicia.

Finalmente, la tercera intervención se dio en calle Godoy Cruz, entre Villanueva y Pellegrini, cuando una mujer sustrajo un teléfono celular a un hombre y luego se ocultó en un comercio cercano. Tras la actuación de los efectivos, se logró detener a la delincuente y recuperar el objeto robado.

Foto: Policía de Mendoza.

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