Operativos policiales en San Carlos dejaron como saldo 57 aprehendidos

Durante tres jornadas consecutivas -entre el martes y jueves-, la Policía de Mendoza desarrolló un operativo preventivo en San Carlos, el cual contó con puestos de control y patrullajes en distintas zonas “estratégicas” del departamento.

El despliegue, que fue coordinado por la Jefatura Departamental de San Carlos, contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de las comisarías 18 y 41. Las tareas incluyeron la identificación de personas mediante sistema biométrico, verificación de antecedentes y controles vehiculares en distintos puntos del departamento.

De este modo, en los tres días que duró el operativo fueron identificadas 1.659 personas, de las cuales 57 fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes y puestas a disposición de la Justicia.

Además, los efectivos policiales controlaron 237 vehículos, 58 motocicletas y 30 colectivos que circulaban por la zona. Durante la intervención se labraron 60 actas por infracciones a la normativa vial vigente.