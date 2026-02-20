Search
Instagram Facebook Twitter
movilespoliciales-1-scaled

Operativos policiales en San Carlos dejaron como saldo 57 aprehendidos

El despliegue se desarrolló durante tres días consecutivos en distintos puntos del departamento. Se identificaron más de 1.600 personas y se controlaron cerca de 300 rodados.

Durante tres jornadas consecutivas -entre el martes y jueves-, la Policía de Mendoza desarrolló un operativo preventivo en San Carlos, el cual contó con puestos de control y patrullajes en distintas zonas “estratégicas” del departamento.

El despliegue, que fue coordinado por la Jefatura Departamental de San Carlos, contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de las comisarías 18 y 41. Las tareas incluyeron la identificación de personas mediante sistema biométrico, verificación de antecedentes y controles vehiculares en distintos puntos del departamento.

De este modo, en los tres días que duró el operativo fueron identificadas 1.659 personas, de las cuales 57 fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes y puestas a disposición de la Justicia.

Además, los efectivos policiales controlaron 237 vehículos, 58 motocicletas y 30 colectivos que circulaban por la zona. Durante la intervención se labraron 60 actas por infracciones a la normativa vial vigente.

ETIQUETAS:

san carlosoperativos policiales

+ Noticias

Operativos policiales en San Carlos dejaron como saldo 57 aprehendidos

Por: Redacción NDI

Juicio internacional

Revés para Argentina: Preska rechazó suspender embargos por el fallo de YPF

Por: María Orozco

La ampliación de una cárcel en el sur de Mendoza quedó frenada: qué sucedió

Por: Redacción NDI

Se viene la última

Lavalle cierra la corte real con “90 cosechas de historias

Por: Agustin Zamora

Según Di Tella

Sombrío pronóstico: estiman un 99% de posibilidades de que la economía caiga en recesión este 2026

Por: María Orozco

Qué dice la nueva ley

Financiamiento universitario: el oficialismo aprieta el acelerador para sancionarlo en marzo

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter