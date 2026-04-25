Operativos nocturnos: varias personas fueron detenidas en Tunuyán y San Carlos

La Policía de Mendoza desplegó operativos nocturnos en Tunuyán y San Carlos que permitieron concretar aprehensiones, secuestro de estupefacientes y la detección de un rodado en condiciones irregulares.

Uno de los procedimientos se originó a partir del monitoreo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que detectó a personas consumiendo sustancias en una plaza del departamento. Con esa información, los efectivos se desplazaron al lugar, secuestraron marihuana y aprehendieron a dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento, también con intervención del CEO y a partir del seguimiento por cámaras, personal policial detectó a un grupo de personas consumiendo alcohol en la vía pública en Calle Independencia y Bernardo Quiroga, en San Carlos. Tras ser trasladados a sede policial, se les realizó el dosaje correspondiente, que arrojó resultados positivos de alcohol en sangre, por lo que se labraron las actuaciones contravencionales.

Durante los patrullajes, además, se identificó a personas con medidas judiciales pendientes, quienes fueron trasladadas a dependencia policial para el cumplimiento de las actuaciones correspondientes.

En paralelo, los efectivos interceptaron una motocicleta sin dominio y con el motor limado, por lo que el rodado fue secuestrado y el conductor quedó aprehendido a disposición de la Justicia.