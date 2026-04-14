Operativos en Tupungato: la Policía detuvo a seis personas, recuperó nueces y secuestró estupefacientes

La Policía, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato, detuvo a seis personas en el marco de distintos operativos realizados durante el fin de semana y el lunes, vinculados a intentos de hurto en fincas, tenencia de estupefacientes y medidas pendientes requeridas por la Justicia.

En zonas productivas, los efectivos intervinieron en fincas de San José, Villa Bastías, El Zampal y La Arboleda. En Atamisque se recuperaron dos bolsas con aproximadamente 120 kilos de nuez variedad Chandler, mientras que en la finca Valmor se aprehendió a un hombre y se secuestraron dos bolsas con cerca de 7 kilos de nuez, un recolector con unos 9 kilos y 10 bolsas vacías. En La Bonita, otros dos hombres fueron detenidos con bolsas de arpillera vacías, presuntamente destinadas a la recolección ilegal.

Además, en una finca de calle Iriarte, en el predio Vaile, se hallaron 26 bolsas de arpillera vacías y una bolsa con nueces con un peso aproximado de 15 kilos, elementos que habrían sido preparados para su sustracción. En total, los procedimientos permitieron recuperar más de 140 kilos de nueces y una importante cantidad de elementos utilizados para su acopio.

En controles en la vía pública, la UEP detectó a dos hombres con medidas pendientes: uno en calle Asistente Ubilla y Almirante Brown, con requerimiento judicial vigente desde 2026, y otro en callejón Blanco, con una medida pendiente desde 2022. Ambos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

Por otra parte, en un patrullaje en la intersección de calles Almirante Brown y San Lorenzo, el personal aprehendió a un hombre que llevaba entre sus pertenencias un envoltorio con 1,6 gramos de marihuana, dando intervención al área de Narcocriminalidad.

Los operativos se enmarcan en los controles preventivos que la Policía de Mendoza sostiene en el Valle de Uco, con foco en la protección de la producción agrícola y la detección de personas con requerimientos judiciales vigentes.