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CIUDAD DE MENDOZA

Operativos de salud: la Ciudad llevará atención gratuita a distintos barrios durante agosto

Durante el mes se realizarán jornadas de controles médicos, vacunación y atención para embarazadas en distintos puntos de la capital.

La Ciudad de Mendoza volverá a recorrer los barrios con una nueva edición de los Operativos Integrales de Salud Comunitaria. La propuesta, gratuita y destinada a personas sin obra social que residan en Capital, busca facilitar el acceso a controles preventivos y acercar distintos servicios de salud a la comunidad.

Las jornadas se desarrollarán en dos puntos de la Ciudad. El jueves 20 y viernes 21 de agosto, los equipos estarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Nº 2, ubicado en el barrio Soberanía Nacional. Luego, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, el operativo se trasladará a la avenida Reverendo Padre Llorens, frente al Centro de Salud 302, en el barrio San Martín.

Los turnos se entregarán de forma presencial desde las 8.30 en cada lugar de atención y hasta completar el cupo disponible para la jornada.

Durante los operativos se brindarán controles de crecimiento y desarrollo para niños de 1 a 14 años, seguimiento y control obstétrico para personas embarazadas, consejería en salud sexual y reproductiva y aplicación de vacunas correspondientes al Calendario Nacional.

Quienes concurran deberán presentar el DNI original, las libretas sanitarias y el carnet de vacunación, tanto de los menores como de los adultos que reciban atención.

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