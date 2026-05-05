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CIUDAD DE MENDOZA

Operativos de salud comunitaria recorrerán barrios de la Ciudad durante mayo

Operativos de salud recorrerán distintos barrios de la Ciudad de Mendoza durante mayo, acercando atención médica gratuita a la comunidad.

Durante el mes de mayo, la Ciudad de Mendoza llevará adelante nuevos operativos integrales de salud en distintos barrios, con el objetivo de acercar atención médica y servicios preventivos a vecinos, especialmente a quienes no cuentan con obra social.

La propuesta incluye controles de salud para niños y niñas de entre 1 y 14 años, chequeos clínicos generales y vacunación según el calendario obligatorio, además de la vacuna antigripal destinada a grupos de riesgo.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

También se brindarán servicios de obstetricia, como consejería en salud sexual y reproductiva, junto con la realización de estudios como Papanicolaou y test de VPH.

El cronograma previsto es el siguiente:

  • Del 5 al 8 de mayo: barrio La Favorita
  • Del 19 al 22 de mayo: barrio San Martín
  • Del 26 al 29 de mayo: barrio Mirador del Cerro

La atención se realizará con turnos que se entregarán desde las 8:30, hasta completar cupos. Para acceder, es necesario presentar DNI, libreta sanitaria y carnet de vacunación.

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