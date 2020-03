Operativo Verano 2020: el sistema de asistencia turística ya reporta experiencias satisfactorias

El sistema implementado por el Gobierno de Mendoza demuestra que es posible un control más eficiente y coordinado, que brinda respuestas rápidas a los visitantes.

El Gobierno de Mendoza presentó a principios de enero el Operativo Verano 2020, de carácter interministerial, que dispone de una línea de asistencia al turista por WhatsApp (+54 9 261 706 7038). Este canal permitió acompañar y dar respuesta a una familia de turistas provenientes de la ciudad de Bahía Blanca, que al momento de contratar un alojamiento pasó por una situación poco transparente.

A través de un simple contacto por chat, la familia afectada pudo relatar los hechosy enviar capturas de pantalla de los mensajes intercambiados con un apart hotel céntrico, junto a imágenes que daban cuenta del pago del 50% del costo de alojamiento por cinco noches, en concepto de reserva. Además, aportó la dirección web en la que el apart anunciaba públicamente sus servicios y fotos engañosas de sus instalaciones y emplazamiento, que no se correspondían con lo que luego la familia encontró en destino.

Ante la falta de una respuesta adecuada por parte del apart, los turistas no aceptaron alojarse y se comunicaron con el sistema de Atención al Turista en su formato Whatsapp.

A partir de lo sucedido, y con los elementos aportados por los damnificados, se puso en marcha un proceso administrativo para determinar si corresponde sancionar al prestador turístico.

Paralelamente, este mediodía se realizó en el sitio denunciado un importante procedimiento en el que participaron agentes de ATM, Subsecretaría de Trabajo y Empleo, Emetur, Defensa del Consumidor y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Se labraron las actas correspondientes y se emplazó a los propietarios a poner en regla la situación. Posteriormente, los agentes se desplazaron a un segundo establecimiento del mismo propietario que se encontraba en similares condiciones.

De esta manera, el Gobierno de Mendoza busca llevar tranquilidad a los turistas respecto del cumplimiento de las condiciones pactadas al contratar un servicio, además de redoblar los habituales controles de calidad y seguridad en las prestaciones.

Al finalizar el procedimiento, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, destacó que la tarea coordinada de las distintas áreas permite ejercer un mejor control por parte del Estado. “El Gobernador Suarez nos ha solicitado especialmente acercar el Gobierno a los ciudadanos, brindando herramientas que protejan sus derechos a través de procedimientos más eficientes”, explicó.

Por su parte, la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, afirmó que, especialmente en este momento, “los ojos del mundo están mirando a Mendoza. Vamos a seguir dando lo mejor para que todos se enamoren de Mendoza, así podemos seguir creciendo en turismo, aportando al empleo formal y al desarrollo en cada rincón de la provincia”.

En este caso en particular, y como se había planteado en el lanzamiento del Operativo Verano 2020, se desarrolló una estrategia que permitió, por un lado, simplificar los trámites de denuncias y realizar un control integral y eficiente. Por otro lado, se ofreció contención a los visitantes, quienes, finalmente, pudieron disfrutar su estadía en nuestra provincia.

Durante la mañana del jueves, nuevamente a través de la Línea de Asistencia al Turista, Patricia, parte de la familia, compartió: “Estamos conociendo esta ciudad, realmente una provincia muy bella, pero mucho más linda es su gente; es el recuerdo que nos vamos a llevar porque ante nuestra situación nada agradable, sentirse estafado créanme que duele. A todos los que nos asistieron en esta denuncia con tanto respeto y amabilidad, les agradecemos eternamente porque calmaron nuestra angustia”.

