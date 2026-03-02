Operativo UPD: la Policía desactivó 18 fiestas ilegales en todo el territorio provincial

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un amplio operativo preventivo por el Último Primer Día (UPD) que abarcó los 4 oasis provinciales. Como resultado, se realizaron 18 ceses de actividad y se recibieron alrededor de 25 llamados a la línea 0800 habilitada para denuncias.

Del total de intervenciones, 10 se concentraron en el Gran Mendoza, donde se registraron procedimientos en Lavalle, Las Heras (donde se impidió el inicio de un evento), Maipú, Guaymallén y Luján de Cuyo. En la mayoría de los casos se constató expendio de bebidas alcohólicas, presencia conjunta de mayores y menores de edad y, en algunos eventos, venta de entradas. También se verificaron 2 reuniones en domicilios particulares donde no se detectó comercialización ni suministro de alcohol, por lo que no fue necesaria su desactivación. En este oasis participaron aproximadamente 2.500 estudiantes.

En la zona Este se desactivaron 3 encuentros, distribuidos en San Martín, La Paz y Santa Rosa, con una concurrencia estimada de 300 jóvenes. Allí también se detectaron irregularidades vinculadas principalmente a la venta de alcohol y la mezcla de mayores con menores.

En el Sur provincial se realizaron 4 ceses de actividad en San Rafael, Malargüe y General Alvear, con una asistencia cercana a las 450 personas. Al igual que en otros puntos de la provincia, los procedimientos se activaron ante la constatación de expendio de bebidas alcohólicas y organización de eventos sin habilitación.

En el Valle de Uco se registró 1 intervención en San Carlos, con una concurrencia aproximada de 100 personas, donde se realizaron los controles correspondientes.

El despliegue se llevó adelante de manera coordinada con los municipios, que aportaron controles de tránsito e inspectores, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y resguardar la integridad física de los estudiantes en el inicio de su último año escolar.