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Operativo regreso: el duro comunicado radical contra un intendente del este

La UCR local y los partidos que integran el frente difundieron un documento en el que cuestionan la gestión municipal y advierten que el reclamo por la coparticipación no puede justificar los problemas de administración.

La discusión por la coparticipación sumó un nuevo capítulo político en Rivadavia. La UCR local y las fuerzas que integran Cambia Mendoza difundieron un documento con críticas al intendente Ricardo Mansur, en el que reconocen que el departamento necesita más recursos, pero cuestionan que ese reclamo se convierta en una explicación para las dificultades de la gestión municipal.

“Más recursos, menos excusas” es la consigna elegida por el frente opositor, que busca correr el eje de la discusión desde el enfrentamiento con el Gobierno provincial hacia las responsabilidades del Ejecutivo departamental. “La forma de mejorar es gestionar, la queja no alcanza”, sostienen en el comunicado.

Sin desconocer el reclamo, Cambia Mendoza apunta a los problemas que considera pendientes en el departamento: obras, servicios y salarios municipales. “La pelea con la Provincia no puede ser la respuesta a cada problema de los vecinos”, plantearon.

El mensaje no es causal, sino que tiene claros intereses electorales porque el radicalismo quiero volver a gobernar en Rivadavia. Hernán Amat vuelve a la carga con su candidatura pero envalentonado con los resultados de los comicios legislativos del 2025 en los que Cambia Mendoza ganó y logró meter concejales para inclinar la balanza en los debates del Concejo Deliberante.

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