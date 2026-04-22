Operativo Preventivo en Tupungato: secuestraron drogas y hubo varios detenidos

Durante la jornada del martes 21, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó diversas intervenciones en distintas zonas del departamento de Tupungato. Los móviles trabajaron en Ciudad, Villa Bastías y Cordón del Plata.

En la Ciudad, personal logró detener a un sujeto en la calle Monseñor Fernández que llevaba consigo cigarrillos de marihuana, un papel con marihuana y un envoltorio de nylon también con marihuana. También identificaron a un hombre con medidas pendientes con la Justicia.

En Villa Bastías realizaban patrullaje por Loteo Moyano, cuando encontraron a un hombre que llevaba un objeto bajo el brazo; ante esto los efectivos quisieron hablar con él, pero este arrojó el objeto al arroyo y corrió hacía el descampado hasta escapar. Posteriormente las autoridades encontraron lo que había tirado y se trataba de un gato hidráulico.

Finalmente, en el Cordón del Plata lograron detener a dos sujetos por robar nueces, recuperando 80 kilos de las mismas. Además identificaron a 7 personas, siendo que dos mujeres tenían medidas pendientes. Por último, detuvieron a un hombre con medidas pendientes por robos y hurtos que llevaba un cuchillo consigo.