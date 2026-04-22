Search
Instagram Facebook Twitter
WhatsApp Image 2026-04-22 at 09.55.59
control

Operativo Preventivo en Tupungato: secuestraron drogas y hubo varios detenidos

La Unidad trabajó en distintos distritos para luchar contra la inseguridad, deteniendo a varias personas en flagrancia

Durante la jornada del martes 21, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó diversas intervenciones en distintas zonas del departamento de Tupungato. Los móviles trabajaron en Ciudad, Villa Bastías y Cordón del Plata.

En la Ciudad, personal logró detener a un sujeto en la calle Monseñor Fernández que llevaba consigo cigarrillos de marihuana, un papel con marihuana y un envoltorio de nylon también con marihuana. También identificaron a un hombre con medidas pendientes con la Justicia.

En Villa Bastías realizaban patrullaje por Loteo Moyano, cuando encontraron a un hombre que llevaba un objeto bajo el brazo; ante esto los efectivos quisieron hablar con él, pero este arrojó el objeto al arroyo y corrió hacía el descampado hasta escapar. Posteriormente las autoridades encontraron lo que había tirado y se trataba de un gato hidráulico.

Finalmente, en el Cordón del Plata lograron detener a dos sujetos por robar nueces, recuperando 80 kilos de las mismas. Además identificaron a 7 personas, siendo que dos mujeres tenían medidas pendientes. Por último, detuvieron a un hombre con medidas pendientes por robos y hurtos que llevaba un cuchillo consigo.

ETIQUETAS:

operativo preventivoTupungatodetenidos

+ Noticias

acompañamiento

Tunuyán realizará un Ciclo de Música Popular para apoyar a artistas locales

Por: Redacción NDI

operativo

Cinco personas fueron detenidas por robar nueces en el Cordón del Plata

Por: Redacción NDI

control

Operativo Preventivo en Tupungato: secuestraron drogas y hubo varios detenidos

Por: Redacción NDI

MALTRATO INFANTIL

Un bebé ingresó al hospital Notti intoxicado por cocaína y con lesiones físicas: detuvieron a los padres

Por: Redacción NDI

investigación

Amenazas en escuelas de Mendoza: hay 6 alumnos imputados

Por: María Orozco

STREAMING

A días de su muerte, se supo que Luis Brandoni dejó grabada la segunda temporada de Nada

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter