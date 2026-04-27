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CIUDAD DE MENDOZA

Operativo especial de “La Garrafa en tu Barrio” por el feriado del 1 de mayo

En el marco del feriado por el Día del Trabajador, el programa “La Garrafa en tu Barrio” llevó adelante un cronograma especial con modificaciones en sus recorridos habituales. La iniciativa continuó acercando el gas envasado a precio accesible a vecinos de distintos barrios, especialmente a quienes no cuentan con red domiciliaria.

El miércoles 29 de abril el operativo se realizará con un solo camión, que recorrerá los siguientes puntos de La Favorita y zonas cercanas:

  • 9 hs: Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos (La Favorita)
  • 10 hs: calle Aliar y Pablo Neruda (La Favorita)
  • 11 hs: barrio El Triángulo, calles Benedetti y Cadetes Chilenos (La Favorita)
  • 11.40 hs: barrio René Favaloro M9 C7 (La Favorita)
  • 12.15 hs: CAM (La Favorita)
  • 13 hs: CIC 2, barrio Soberanía
  • 13.30 hs: Comisaría 33, barrio San Martín

En tanto, el sábado 2 de mayo el servicio se reforzará con dos camiones que cubrirán distintos sectores de la Ciudad.

Uno de ellos recorrerá La Favorita:

  • 9 hs: Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos
  • 10 hs: calle Aliar y Pablo Neruda
  • 11 hs: barrio El Triángulo, calles Benedetti y Cadetes Chilenos
  • 11.15 hs: Escuela Claret, barrio 31 de Mayo
  • 11.40 hs: barrio René Favaloro M9 C7
  • 12.15 hs: barrio Favorita Nueva, Jardín Algarrobo

El segundo camión realizará el siguiente recorrido:

  • 9 hs: barrio Flores Oeste, entre Democracia y José Ingenieros
  • 10 hs: CIC 2, barrio Soberanía
  • 11 hs: Comisaría 33, barrio San Martín
  • 12 hs: Club Sarmiento, Cuarta Sección

ETIQUETAS:

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