Operativo especial de “La Garrafa en tu Barrio” por el feriado del 1 de mayo

En el marco del feriado por el Día del Trabajador, el programa “La Garrafa en tu Barrio” llevó adelante un cronograma especial con modificaciones en sus recorridos habituales. La iniciativa continuó acercando el gas envasado a precio accesible a vecinos de distintos barrios, especialmente a quienes no cuentan con red domiciliaria.

El miércoles 29 de abril el operativo se realizará con un solo camión, que recorrerá los siguientes puntos de La Favorita y zonas cercanas:

9 hs: Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos (La Favorita)

10 hs: calle Aliar y Pablo Neruda (La Favorita)

11 hs: barrio El Triángulo, calles Benedetti y Cadetes Chilenos (La Favorita)

11.40 hs: barrio René Favaloro M9 C7 (La Favorita)

12.15 hs: CAM (La Favorita)

13 hs: CIC 2, barrio Soberanía

13.30 hs: Comisaría 33, barrio San Martín

En tanto, el sábado 2 de mayo el servicio se reforzará con dos camiones que cubrirán distintos sectores de la Ciudad.

Uno de ellos recorrerá La Favorita:

9 hs: Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos

10 hs: calle Aliar y Pablo Neruda

11 hs: barrio El Triángulo, calles Benedetti y Cadetes Chilenos

11.15 hs: Escuela Claret, barrio 31 de Mayo

11.40 hs: barrio René Favaloro M9 C7

12.15 hs: barrio Favorita Nueva, Jardín Algarrobo

El segundo camión realizará el siguiente recorrido: