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Operativo en San Carlos: la Policía controló decenas de vehículos y detuvieron a varias personas

El despliegue se llevó a cabo el miércoles con la participación de la Policía Vial y Cuerpos Especiales. Se identificó a 135 personas y se controlaron 73 vehículos entre autos y motos.

La Policía de Mendoza desplegó el miércoles un operativo integral de prevención en San Carlos, en el marco de las acciones de control territorial que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Policía Vial y Cuerpos Especiales, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir delitos e infracciones en la vía pública.

Durante el operativo, se identificó a 110 personas y otras 25 fueron registradas con el sistema biométrico. Además, 11 personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes y se detectó una medida judicial pendiente.

En paralelo, los efectivos controlaron 56 vehículos y 17 motocicletas. Como resultado de las tareas, se retuvo una moto y se labraron cinco actas por incumplimiento de las normas viales

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