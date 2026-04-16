Operativo en la cárcel de San Felipe: encontraron drogas, celulares y dinero en efectivo

En las últimas horas un operativo llevado a cabo en la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza, permitió secuestrar droga, celulares y dinero en efectivo. El procedimiento se desarrolló en el marco de controles destinados a detectar elementos prohibidos dentro de los muros.

Según la información oficial, el operativo se llevó adelante bajo el protocolo de la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA), un cuerpo especializado que interviene en este tipo de intervenciones.

Durante la requisa, el personal penitenciario incautó un total de 40 teléfonos celulares, además de 331,7 gramos de marihuana y 101,3 gramos de cocaína. También se secuestró dinero en efectivo.

Cabe destacar que las medidas se desarrollaron en distintos sectores del complejo penitenciario y se enmarcan en operativos planificados que buscan prevenir la circulación de elementos prohibidos dentro de las cárceles.