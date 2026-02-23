Operativo en Almafuerte: frustraron el plan de fuga de varios de los presos más peligrosos del penal

Durante horas de la tarde de este lunes se llevó a cabo un operativo en el Complejo Penitenciario Nº3 Almafuerte, ubicado en Cacheuta, frustró un presunto plan de de fuga de internos condenados a prisión perpetua.

El procedimiento, a cargo del personal del Servicio Penitenciario, tuvo su origen tras recibir un alerta. Al ser notificadas, las autoridades desplegaron el operativo en en el módulo 4.3, sector en el que se encuentran alojados reclusos considerados de alta peligrosidad. Según la información preliminar, durante la requisa se hallaron armas de fuego y municiones ocultas dentro del pabellón.

De acuerdo a trascendidos, mientras se llevaba adelante la intervención, arribaron al penal altos funcionarios del Ministerio de Seguridad para interiorizarse de la situación y aguardar el informe final del operativo.

Entre los reclusos que son apuntados como responsables se encuentran Cristian Oscar Tapia, alias “Pirincho”; Omar “Tanga” Gómez; y Hugo Arredondo Suárez, entre otros internos con condenas a prisión perpetua.

¿Quiénes son los reclusos señalados por las autoridades?

Omar “Tanga” Gómez fue condenado por el crimen de Matías Quiroga, ocurrido en marzo de 2012 durante un intento de asalto a un camión blindado en la ex Bolsa de Comercio de Godoy Cruz.

Omar “Tanga” Gómez.

Por su parte, Cristian Oscar Tapia cumple condena perpetua por el asesinato del policía Jonathan Funes, cometido el 14 de febrero de 2015 cuando el efectivo custodiaba a un detenido internado en el hospital Perrupato, en San Martín.

Cristian Oscar Tapia.

Finalmente, Hugo Arredondo Suárez está condenado por el homicidio de un exmilitar y de otro preso en Almafuerte, y en septiembre de 2023 intentó fugarse en medio de un juicio e intentó agredir a la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.