Operativo de prevención: más de 40 personas fueron detenidas y decomisaron comida en Tupungato

En la tarde y noche del miércoles, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó un importante operativo en el distrito del Cordón del Plata en Tupungato. Trabajos que permitieron detener a más de 40 personas y decomisar elementos prohibidos.

Estos controles se dieron con el apoyo de la Policía Rural, efectivos de drones VANT, Subcomisaría Cordón del Plata, Comisaría 20, Subcomisaría San José y Bromatología de la Municipalidad de Tupungato. Quienes estuvieron identificando transeúntes y vehículos en la ruta que cruza el distrito e ingreso a algunos barrios.

Como resultado de estas maniobras, las autoridades lograron identificar a 177 personas, detener a 40 personas por antecedentes, también detuvieron a tres personas más por medidas pendientes con la Justicia, tenencia de alcohol sospechosa y tenencia de drogas.

Además, los efectivos controlaron colectivos que venían del norte del país y de Bolivia, donde Bromatología tomó las riendas y encontró carne en mal estado, hojas de cosa, alimentos sin procesar, fiambre y otros alimentos que fueron decomisados por insalubres.