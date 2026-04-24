Operativo de alto impacto: la Policía detuvo a tres personas en San Carlos

La Policía de Mendoza desplegó este jueves un nuevo operativo de alto impacto en San Carlos, en el marco de la estrategia provincial de prevención del delito que se ejecuta desde hace un año en distintos puntos de la provincia.

El procedimiento incluyó puestos fijos, patrullajes a pie y apoyo aéreo con drones, lo que permitió un monitoreo simultáneo en distintos sectores del departamento y una mayor cobertura territorial.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a 97 personas y aprehendieron a 3 por averiguación de antecedentes. Además, se inspeccionaron 48 autos, 13 motos y 3 colectivos. En paralelo, se labraron 2 actas por infracciones viales.

El despliegue fue coordinado por la Jefatura Departamental San Carlos, con la participación de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), junto a personal de distintas dependencias policiales, Policía Vial y la Rural.