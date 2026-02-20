Operativo cerrojo: la Policía atrapó al segundo preso que se fugó de la Alcaidía en Tunuyán

Tras una jornada de intensa búsqueda, la Policía de Mendoza logró recapturar al segundo prófugo que había escapado de la Alcaidía de Tunuyán durante el jueves 19 de febrero. Se trata de Enrique Acosta Vega de 39 años.

Este hombre, procesado por homicidio simple en grado de tentativa y con diversos antecedentes por delitos graves, fue hallado en el distrito de Colonia Las Rosas. Más específicamente, fue encontrado y detenido en la calle Otero.

Detención que se dio gracias a un operativo cerrojo dentro del departamento de Tunuyán que se realizó desde el minuto 1 de la fuga, en el que participaron personal de drones VANT, cuerpos especiales, helicópteros y efectivos patrullando a toda hora.

En este momento este sujeto, junto a Bravo Morón que fue detenido horas antes, quedará a nuevamente a disposición de la Justicia.