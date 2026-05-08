Operaron a Máximo Kirchner de un tumor benigno: qué dice el parte médico

Máximo Kirchner informó que este viernes que sería sometido a una intervención quirúrgica que venía postergando y, en el mismo mensaje, lanzó una fuerte crítica al Poder Judicial y a la situación de su madre, Cristina Kirchner. La intervención tuvo lugar en el Hospital Italiano de la ciudad bonaerense, según pudo constatar El Cronista.

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, escribió el diputado en un posteo difundido en redes sociales pasadas las 8:30 del viernes, donde buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

Desde el entorno del diputado nacional informaron que brindarán información cuando se conozca el parte oficial. “Luego de la cirugía programada enviaremos información mediante el parte médico del Hospital”, detallaron.

En tono distendido, el legislador nacional agregó una referencia futbolera sobre el equipo médico: “Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Je.”

“Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, señaló.

En ese punto, explicó los motivos y apuntó directamente contra el accionar judicial: “No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”.

En el mismo mensaje, amplió la crítica institucional al sostener que el “poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) [son] meros instrumentos al servicio del poder económico”.

Qué dice el parte médico de Máximo Kirchner

Pasada las 13 horas, se difundió el primer parte médico de la operación, que da cuenta de la conclusión de la intervención y se informa que Kirchner se encuentra cursando el postoperatorio con un pronóstico favorable.

“En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”, informa el escueto comunicado.

De acuerdo a la información médica no oficial, Kirchner padecía de un cistoadenoma parotídeo bilateral, una condición médica poco común que consiste en la aparición de tumores benignos (no cancerosos) en las dos glándulas parótidas. Se trata de las glándulas salivales más grandes situadas a ambos lados del rostro, justo delante de las orejas.

Este cuadro suele presentarse de la siguiente manera como neoplasias epiteliales que forman cavidades quísticas, cuando se trata de su naturaleza benigna. Así y todo, su crecimiento -aunque lento- puede llegar a comprimir estructuras cercanas y causar malestar ya que a diferencia de la mayoría de los tumores de parótida -que afectan un solo lado-, en este caso las masas aparecen de forma simultánea o sucesiva en ambos lados de la cara.

En rigor, la enfermedad se suele cursar de forma asintomática, manifestándose como hinchazón o bulto indoloro en la zona de la mandíbula o mejilla. No obstante, el tratamiento recomendado -siempre según portales de índole médico, es la extirpación quirúrgica (parotidectomía) para confirmar que no hay células malignas mediante una biopsia y evitar posibles infecciones o complicaciones por el crecimiento del quiste.