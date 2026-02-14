Operaron a Leonardo Balerdi: ¿llega a la Finalissima?

Cada día que pasa, el mundo del fútbol se acerca cada vez más a la ansiada Finalissima, el partido que enfrentará al campeón de la Copa América, la Selección Argentina, con el vencedor de la Eurocopa, España, que se jugará en Qatar, específicamente en el Estadio Lusail, en un encuentro que promete mucha acción.

De cara a este importante compromiso, y en la recta final de la preparación, se encendieron las alarmas en el combinado dirigido por Lionel Scaloni, ya que uno de sus convocados podría perderse el encuentro por estar hospitalizado: Leonardo Balerdi.

¿Qué le pasó a Leonardo Balerdi?

Este viernes, Olympique de Marsella confirmó que su capitán, el defensor argentino, está de baja tras ser internado por una infección grave en el oído.

Fue el propio entrenador interino de la institución quien confirmó y detalló que el central “tiene una infección de oído y está experimentando algunos mareos”, un cuadro que se agravó y que, horas después, debió ser hospitalizado.

Además, esta infección no le permitió estar al 100% físicamente, afectando su rendimiento, ya que estuvo muy por debajo de lo esperado en los últimos encuentros que disputó, siendo el más grave el 5-0 que sufrió ante el PSG.

¿Llega para disputar la Finalissima?

Sin lugar a dudas, esta infección generó una gran preocupación en la Selección Argentina, especialmente en los tiempos de recuperación y el posible impacto en su ritmo futbolístico.

A pesar de la alarma inicial, el jugador cuenta con aproximadamente seis semanas antes de la cita internacional, por lo que su presencia dependerá de la evolución del cuadro infeccioso en los próximos días y de cuándo reciba el alta médica para volver a los entrenamientos.