Operación Liga Profesional: Deportivo Maipú ya conoce su hoja de ruta en busca del segundo ascenso

El fútbol mendocino vuelve a vestirse de gala y a demostrar la fuerza de la provincia en el plano nacional. Godoy Cruz, que se clasificó a la final, y el Deportivo Maipú concluyeron formalmente sus respectivas participaciones en la etapa regular del Campeonato de Primera Nacional 2026, asegurando de manera indiscutida su mote de candidatos.

Los representativos locales alcanzaron el gran objetivo trazado para esta fase y mantendrán viva la ilusión de toda la provincia por conquistar una plaza – o dos, si ambos lo logran- en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por el lado del Expreso, tras sostener un rendimiento regular a lo largo del certamen dentro de la Zona A, ratificó su protagonismo en la parte alta del grupo ubicándose en el primero lugar, tras pelear hasta los últimos minutos de la fecha 36 por quedarse con el lugar de Ferro, que terminó quedándose con las manos vacías y deberá jugar el Reducido.

Por su parte, el Botellero consumó una notable campaña en la Zona B, compitiendo palmo a palmo frente a exigentes rivales de la divisional.

El elenco de calle Vergara construyó su camino apoyada en victorias fundamentales en los momentos determinantes de la recta final, lo que le permitió cosechar los puntos necesarios para clasificarse a la próxima etapa.

Si bien luego del empate frente a Tristán Suárez, que se quedó con el liderazgo del grupo y será el rival del Tomba en la final por el primer ascenso, le aseguró su lugar entre los mejores ocho, resta saber si lo hará en la sexta (actualmente está en esta), séptima u octava posición, que le harán conocer su rival, proveniente de la Zona A.

En los próximos días, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dará a conocer de manera oficial las fechas, horarios y cruces correspondientes a los octavos de final – y todo el camino restante- del Reducido que podría darle a Mendoza una nueva plaza en la Liga Profesional.