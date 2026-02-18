Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: ¿quién asume y qué dijo el Gobierno?

En medio de una grave crisis institucional, y agobiado por denuncias e investigaciones judiciales, Omar Sperdutti renunció este miércoles a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol. Ahora, la institución quedará transitoriamente bajo la conducción de representantes de los clubes fundadores.

Según se informó, el ahora ex presidente presentó su renuncia por motivos de salud y con el objetivo de resguardar el normal funcionamiento institucional. Además, cabe resaltar que las causas que pesan sobre la conducción de Sperdutti aceleraron la decisión del ahora expresidente.

Una comisión transitoria conformada por dirigentes de los clubes fundadores tomará las riendas de la institución.

Además de la dimisión de Omar Sperdutti, también se produjo la salida de toda la comisión directiva, razón que impulsó la creación de una comisión transitoria integrada por representantes de los clubes fundadores, que tendrá a su cargo la administración de la entidad y la definición de la nueva conducción para los próximos meses.

Durante la etapa de transición, quienes tomen las riendas de la Liga deberán garantizar la organización de las competencias y avanzar en un proceso de reordenamiento administrativo.

Cabe recordar que la administración de Omar Sperdutti estuvo marcada por denuncias e investigaciones judiciales. Sin ir más lejos, el pasado viernes se realizó un allanamiento en la sede de la Liga en el marco de la causa por los $130 millones transferidos a desde cuentas de la institución hacia empresas vinculadas a familiares del ahora expresidente.

La otra causa que involucra a la conducción de Sperdutti es investiga a la empresa contratada para realizar los aptos médicos de jugadores federados. El foco está puesto en presuntas irregularidades en la habilitación del centro de salud y en la supuesta falsificación de firmas de profesionales médicas en aproximadamente 8.000 certificados médicos de jugadores afiliados.

La palabra del Gobierno de Mendoza

Las irregularidades dentro del funcionamiento institucional de la Liga habían hecho que el Ejecutivo provincial pusiera los ojos en ella. Ante la acumulación de pruebas en las causas que apuntaban contra los manejos de Sperdutti, desde el gobierno provincial se comenzó a barajar seriamente la idea de una intervención. Incluso un informe sobre la situación en la Liga llegó a manos del gobernador Alfredo Cornejo.

“Nosotros lo que queremos es que haya orden. Si logramos que las faltas administrativas que tienen se ordenen, vamos a reevaluar la situación de la entidad, pero en definitiva lo que queremos es que esa institución funcione bien y que, si funciona mal, no impacte en el resto de los mendocinos“, había dicho tiempo atrás Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza.

Este miércoles, al concretarse la salida de Sperdutti, Mema nuevamente se volvió a referir a la situación de la Liga. A través de un comunicado en su cuenta en la red social “X”, el Ministro informó que “convocamos a los clubes fundadores y a la Comisión Directiva para regularizar su funcionamiento“.

— Natalio Mema (@NatalioMema) February 18, 2026

Tras remarcar que la renuncia de Sperdutti se debió a “cuestiones de salud“, el funcionario explicó que se “rendirán cuentas de lo actuado hasta la fecha ante la Dirección de Personas Jurídicas“.

“Una nueva comisión, integrada por los clubes fundadores, llevará adelante la gestión de ahora en más“, concluye Mema.